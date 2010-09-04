سطح فضای سبز گرگان 32 هزار متر مربع افزایش یافت

موسی الرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای زیبا سازی مبادی ورودی و خروجی شهر و افزایش سرانه، احداث و احیای فضای سبز دو طرف باند کندروی بزرگراه شهید کلانتری (کمربندی) حدفاصل میدان شهید قندهاری تا میدان شهید مفتح به مساحت 32 هزار مترمربع در دستور کار فضای سبز شهرداری قرار گرفت.

وی اظهار داشت: عملیات طراحی، خاکبرداری، خاکریزی، کاشت چمن، گیاهان پرچینی، انواع گلهای فصلی و دائمی و انواع درختان و درختچه های زینتی از جمله اقداماتی است که برای احداث و احیای این سطح فضای سبز با صرف هزینه ای بالغ بر 420 میلیون ریال از ابتدای شهریور ماه درحال انجام است.

صفری گفت: در پایان سه ماهه پاییز مسیری سبز و باطراوت که قطعا آرامش روحی و روانی شهروندان را به دنبال دارد را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین در ادامه از ساخت و نصب و مرمت 12 میز شطرنج و 40 صندلی بتنی طرح چوب در پارک شهر خبر داد.

مسئول فضای سبز شهرداری گرگان افزود: این اقدام که به منظور گذراندن اوقات فراغت شهروندان انجام می شود برای شهرداری بالغ بر 37 میلیون و 600 هزار ریال هزینه داشته است.