تولد 94 سالگی رولد دال در نبودش جشن گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، بچه های انگلیسی خودشان را برای شرکت در جشنی به مناسبت تولد رولد دال نویسنده مشهور ادبیات کودک آماده می کنند.

13 سپتامبر مصادف با 22 شهریور روز تولد رولد دال است؛ نویسنده ای که همواره کودکان بسیاری در بریتانیا و دنیا با علاقه به شخصیت های داستانی اش مانند "ماتیلدا" و "غول بزرگ مهربان" کتاب خوان می شوند.

از سه سال پیش بنیاد رولد دال با سرپرستی مایکل روزن همکار دال و شاعر محبوب و مشهور ادبیات کودک انگلیس، در روز تولد دال، جایزه کتاب های با مزه رولد دال را برگزار می کند جایزه ای که هر سال با کیفیت ترین کتاب طنز برای کودکان در بریتانیا را برمی گزیند.

امسال قرار است که در کنار این رقابت ادبی جشن بزرگی نیز به مناسبت تولد رولد دال و سومین سال برگزاری این جایزه در روز 11 سپتامبر در سالن ملی تئاتر در لندن برگزار شود.

یک کمدین مشهور ایرانی و فیلیپ آردا نویسنده ادبیات کودک انگلیس که هر دو از داوران امسال جایزه رولد دال هستند و مایکل روزن را در برگزاری جشن همراهی می کنند. کودکان و خانواده های آنها هم برای شرکت در جشن و شادی و خنده با گوش سپردن به ترانه ها و داستان های با مزه دعوت شده اند. برنده امسال جایزه کتاب های بامزه رولد دال در روز شانزدهم سپتامبر (25 شهریور) از سوی بنیاد رولد دال معرفی می شود.

از پنج سال پیش در بریتانیا، سیزدهم سپتامبر به عنوان روز رولد دال نام گذاری شده است. بنیاد رولد دال و سازمان های ترویج خواندن در انگلستان و آمریکا، به این بهانه هر سال برنامه های گوناگونی از کتابخوانی، قصه گویی، نمایش، شعرخوانی و بازی برای برانگیختن شوق خواندن در کودکان برگزار می کنند.

رولد دال محبوب کودکان بسیاری در دنیا است. آخر او می گوید: "اگر می خواهید زندگی را از منظر چشم یک کودک ببینید، چهاردست و پا روی زمین زانو بزنید و به بزرگسالانی که بالای سرتان خیمه زده و به شما امر و نهی می کنند، نگاه کنید!"

این نویسنده نوامبر سال 1990 از دنیا رفت.



