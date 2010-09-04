توضیحات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در خصوص یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جوابیه آمده است:در پاسخ به مطلب مندرج در سایت خبرگزاری مهر در ششم شهریور ماه سالجاری با عنوان" 150 خانوار پیرانشهری از دو ماه پیش آب ندارند/ برق قطع است نه آب!"به آگاهی خوانندگان محترم مطلب مندرج در سایت خبرگزاری مهر و شهروندان محترم پیرانشهری می رساند: شهر پیرانشهر بالغ بر 68 هزار و 467 نفر جمعیت دارد که دارای 11 هزار و 648 فقره انشعاب آب می باشد و در حال حاضر میزان تولید آب در این شهر 175 لیتر در ثانیه بوده که میزان تولید در این شهر نزدیک به میانگین تولید سرانه استان است.

با عنایت به اینکه خانه تکانی در استقبال از ماه مبارک رمضان در فرهنگ مردم شریف منطقه جایگاه خاصی دارد و از طرف دیگر به علت وجود بازارچه مرزی حداقل پنج تا شش هزار نفر جمعیت شناور نیز روزانه به جمعیت شهر اضافه می شود و همچنین به دلیل کاهش فصلی آبدهی چشمه " کهنه خانه" که یکی از منابع اصلی تامین می باشد، باعث افت فشار آب در یکی دو منطقه از شهر از جمله منطقه مورد اشاره می شود و در حال حاضر در هیچ نقطه ای از شهر قطعی آب وجود ندارد.

لازم به ذکر است که منطقه مورد اشاره در گزارش جزو مناطق حاشیه شهر بوده که اخیرا در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و هم اکنون در مرحله صدور مجوز برای ارائه خدمات توسط شرکت های خدمات رسان می باشد و برای رفاه حال اهالی منطقه مزبور چند فقره انشعاب آب به طور موقت واگذار شده و در منطقه مورد اشاره واحدهای مسکونی در نقطه ای احداث شده اند که هم ارتفاع با تنها مخزن ذخیره آب هستند و با هماهنگی مسئولان ذیربط و بر اساس جلسه ای که در فرمانداری شهرستان پیرانشهر تشکیل شده بود درصدد هستیم با تامین اعتبار مورد نیاز و حل مشکلات فنی با احداث ایستگاه پمپاژ و اصلاح شبکه و سایر اقدامات لازم مشکل افت فشار را برطرف کنیم.

در پایان اشاره می شود که آبرسانی به مردم با تانکر صحت نداشته و تصاویر منتشره در گزارش مربوط به تانکرهای این شرکت نمی باشد و تانکرهای مورد استفاده این شرکت در مواقع قطعی و بحران آب به صورت سیار بوده نه ثابت و تانکرهای سیار شرکت کاملا بهداشتی و از تانکرهای استیل و پلی اتیلن ساخته شده که مغایرت آب با عکسها کاملا مشهود است.

خاطرنشان می شود این شرکت برای تامین آب مطمئن و پایدار در سالجاری برنامه اجرای پروژه انتقال آب که به صورت عملیاتی از مناطق پرآب از جمله سوغانلو را در دستور کار خود قرار داده است.

پاسخ مهر

خبرگزاری مهر ضمن تشکر از مسئولان مربوطه به دلیل اینکه به امر خدمت رسانی به شهروندان توجه دارند همیشه و در همه حال بدنبال انتشار اخبار واقعی، گسترش خدمات انجام شده برای مردم به ویژه اقشار محروم جامعه و نواقص، مشکلات و محرومیتهای آنان بوده و رسالت خبری خود را تاکنون به شکل مطلوبی انجام داده و در این مسیر همچنان گام بر خواهد داشت.

براین اساس خبرگزاری مهر در پاسخ به توضیحات آن شرکت معتقد است، سه بند اول جوابیه مذکور خود به نوعی بر مشکل بحران کم آبی در پیرانشهر صحه گذاشته است و گزارش خبری این خبرگزاری در ارومیه نیز مغایرتی با توضیحات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ندارد ولی برای اطمینان خاطر مسئولان این نهاد اعلام می دارد فایل صوتی تمامی مصاحبه مسئولان در گزارش موجود می باشد.

در خصوص بند آخر این جوابیه که آبرسانی با تانکر به مردم برخی از مناطق پیرانشهر به شدت تکذیب شده، اعلام می دارد رئیس اداره آب و فاضلاب پیرانشهر در طول مصاحبه خود با خبرنگار مهر بارها از بحران کم آبی در این شهرستان سخن گفته و نیز آبرسانی با تانکر به مناطق مورد اشاره در گزارش را تایید کرده است.

و اما عکس های مورد استفاده در گزارش تنها جنبه تزئینی داشته و انتقاد وارده بر عکس ها از سوی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی و اینکه شکل تانکرها با تانکرهای این شرکت همخوانی ندارد نیز خود نوعی صحه بر آبرسانی به وسیله تانکر از سوی این نهاد است.

نکته آخر اینکه به هر حال مشکل پیش روی مردم پیرانشهر که بارها از سوی رئیس اداره آب و فاضلاب این شهرستان و نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته، وجود دارد و همچنان پابرجاست و به همین جهت بهتر است مسئولان محترم به چاره اندیشی این مشکل بشتابند.

درعین حال جهت استحضار مسئولان بزرگوار آب و فاضلاب استان اعلام می دارد که فایل صوتی تمامی مصاحبه ها مورد استفاده در گزارش این خبرگزاری موجود بوده وآمادگی لازم برای در اختیار قرار دادن این فایل های صوتی نیز وجود دارد.