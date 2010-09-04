باید تلاش کنیم از جودو روز دنیا عقب نیفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو بعد از گذشت نزدیک به 15 ماه از قبول مسئولیت به عنوان سرپرست و پس از آن رئیس فدراسیون، امروز شنبه در نشستی خبری شرکت کرد. در این نشست که با استقبال اندک خبرنگاران مواجه شده بود، وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد جودو در شش ماه اخیر، به شرایط حرفه ای حال حاضر جودو اشاره کرد.

امینی با بیان اینکه "ویزر" رئیس فدراسیون جهانی جودو در تلاش برای حرفه ای کردن جودوست افزود: اکنون24 تورنمنت سطح بالا از جمله گراند اسلم، جام جهانی، گراند پریکس و.. در طول سال برگزار می شود. قوانین مسابقات نیز تغییر کرده، حمله مستقیم به پا اخطار دارد، حذف در صورت باختن در دور مقدماتی همه و همه باعث شده تا جودو دنیا با شرایط جدیدی مواجه شود و کشورهای مانند ایران نیز با این تغییرات بیشترین لطمه را خوردند.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: در چنین شرایطی، برخی قهرمانانی که برای ما در سطح آسیا و جهان مدال کسب می کردند از دنیای قهرمانی کناره گیری کردند، تیم ملی نوجوانان هم با حادثه سقوط هواپیما مواجه شد. با این شرایط ما باید در مدت دو سال حالت گذار، یعنی تزریق نیروهای مستعد و نخبه به تیم ملی را طی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جودو ایران راه خود را پیدا کرده، حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی تیم ملی شرایط و قالب تیم را به خوبی پیدا کرده است. شاکله تیم مشخص شده و ما هم با برنامه های خود تلاش داریم این مدت زمان را کاهش دهیم و نفراتی مانند محجوب را به تیم ملی بزرگسالان وارد کنیم.

امینی با اشاره مجدد به شرایط روز جودو جهان افزود: بسیاری از تورنمنت های معتبر جودو در قاره اروپا برگزار می شود و جودوکاران این قاره با یک ساک از این شهر به آن شهر در تورنمنت و اردوهای سطح بالا شرکت می کنند. همین موضوع پیشرفت این کشورها را سرعت بخشیده است. ولی این شرایط برای سایر کشورها مثل ایران فراهم نیست. رسیدن به جودو روز دنیا سخت است ولی دست نیافتنی نیست. ما تمام مدالهای ممکن در جودو غیر از المپیک را کسب کرده ایم که در تلاشیم با برنامه های خاصی از جمله اعزام دو جودوکار جوان به کمپ تمرینی فرانسه طلسم مدال آوری در المپیک ها را نیز بشکنیم.

رئیس فدراسیون جودو در مورد حضور عدل کسروی در رقابتهای جهانی گفت: این جودوکار عضو تیم های نوجوانان و جوانان ما بوده، دو سال قبل با بورسیه جهت تمرین و تحصیل راهی ژاپن شد. وی که نفر سوم دانشجویان ژاپن است شرایط سنی خوبی دارد و ما وی را در وزن آزاد مورد آزمایش قرار می دهیم تا بتوانیم در رقابتهای جهانی جوانان از وی استفاده کنیم.

وی در جواب این سئوال خبرنگار مهر که چرا چنین شرایطی برای سرلک و میراسماعیلی فراهم نشد؟ پاسخ داد: سرلک باید برای حضور در رقابتهای انتخابی به تهران می آمد. او در حال اخذ اقامت آلمان است. به همین دلیل موفق به حضور در ایران نشد. به او فرصت دادیم تا برای انتخابی بازیهای آسیایی خود را به مربیان تیم ملی معرفی کند. در مورد میراسماعیلی هم او در تست های آمادگی جسمانی نتایج خوبی کسب کرد ولی باید شرایط فنی و روحی، روانی او نیز سنجیده شود، نمی توانیم در همین شرایط قهرمان خود را مقابل توپ قرار دهیم.

امینی در پاسخ به سئوال یکی خبرنگاران که تماس با شما سخت است و تلفن خود را پاسخ نمی دهید گفت: به دلیل مشکلاتی که پیش آمده، من تلفنی مصاحبه نمی کنم. هر کدام از دوستان قصد مصاحبه دارند، وقت بگیرند در دفتر خود پذیرای آنها خواهم بود.

رئیس فدراسیون جودو در مورد بانوان هم گفت: براساس موافقتی که از مسئولان جهانی و آسیایی گرفته ایم می توانیم چند جودوکار بخش بانوان را به گوانگجو اعزام کنیم، ولی واقعیت این است که فاصله بانوان ما خیلی زیاد است، چرا که جودو در بانوان نوپاست، برای استخدام مربی هم هنوز موفق نشده ایم.

بعد از سخنان امینی، محمدرضا حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی با ارائه گزارشی از وضعیت تیم ملی و نحوه انتخاب نفرات اعزامی به جهانی در مورد حضور مستقیم سرلک در مسابقات جهانی گفت: این که سرلک است، اگر یک قهرمان المپیک را هم داشتم، بدون انتخابی به ژاپن نمی بردم. من مقابل اردونشینانی که ماه هاست از خانه و خانوده جدا هستند مسئولم و حق کسی را ضایع نخواهم کرد.

تیم ملی ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان عصر فردا یکشنبه راهی توکیو خواهد شد.