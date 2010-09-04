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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

در کهگیلویه و بویراحمد؛

طرح اشتغالزایی بانوان در بخش کشاورزی اجرا می شود

طرح اشتغالزایی بانوان در بخش کشاورزی اجرا می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح ویژه اشتغالزایی بانوان در بخش کشاورزی در این استان اجرا می شود.

مریم گشتاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این طرح امسال با مشارکت 36 فارغ التحصیل رشته کشاورزی و 60 بانوی متقاضی اجرای طرحهای صیفی کاری و گلخانه ای از جمله تولید گل رز آغاز می شود.

وی بیان کرد: برای اجرای طرح های گلخانه ای سه میلیارد ریال و طرح های صیفی کاری یک میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

گشتاسبی یادآور شد: فاز اول اجرای این طرح ها با همکاری فرودگاه یاسوج و جهاد کشاورزی استان در زمینی به مساحت10 هکتار اجرا می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت ویژه دولت برای اجرای طرحهای اشتغالزایی زمینه تولید شغل در سایر نقاط استان نیز فراهم شود.

کد مطلب 1145310

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