طرح اشتغالزایی بانوان در بخش کشاورزی اجرا می شود

مریم گشتاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این طرح امسال با مشارکت 36 فارغ التحصیل رشته کشاورزی و 60 بانوی متقاضی اجرای طرحهای صیفی کاری و گلخانه ای از جمله تولید گل رز آغاز می شود.

وی بیان کرد: برای اجرای طرح های گلخانه ای سه میلیارد ریال و طرح های صیفی کاری یک میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

گشتاسبی یادآور شد: فاز اول اجرای این طرح ها با همکاری فرودگاه یاسوج و جهاد کشاورزی استان در زمینی به مساحت10 هکتار اجرا می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت ویژه دولت برای اجرای طرحهای اشتغالزایی زمینه تولید شغل در سایر نقاط استان نیز فراهم شود.