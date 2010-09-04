وقوع 21 هزار حادثه ناشی از کار در کشور طی سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش 98 درصد از آسیب دیدگان این حوادث مردان و بیشترین آنها با 76 درصد فراوانی مربوط به متأهلین است و بیشترین حوادث ناشی از کار با رقمی معادل 13 هزار و 217 مورد به علت بی‌احتیاطی ثبت شده است.

این گزارش می افزاید: سقوط کردن، لغزیدن و ضرب‌خوردگی در بین حوادثی که رخ داده است، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. همچنین گروه سنی 25 تا 29 سال بیشتر از گروه‌های سنی دیگر حادثه دیده‌اند.

براساس ماده 65 قانون تأمین‌اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع صندوق تأمین‌اجتماعی برساند.

در صورتیکه کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد، تأمین‌اجتماعی خدمات درمانی هزینه‌های مربوط را پرداخت می‌کند.