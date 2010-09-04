سرعت تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر بوشهر چهار برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد ظهر شنبه در مراسم ورود این دو دستگاه به بندر بوشهر در جمع خبرنگاران افزود:این تجهیزات با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعتبار 180 میلیارد ریال از کشور آلمان خریداری شده و از کشور ایرلند وارد بندر بوشهر شده است.

وی اظهار داشت: ظرفیت هر یک از گنتی کرین های خریداری شده 45 تن است که به منظور تخلیه و بارگیری کشتی های پاناماکس طراحی شده است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: این دستگاه ها تا سه ماه آینده نصب می شود و سالانه 300 هزار TEU کانتینر در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری خواهد شد.

راستاد افزود: با بکار گیری تجهیزات جدید توان تخلیه و بارگیری بندر بوشهر از 10 دستگاه کانتینر در هر ساعت به 40 دستگاه کانتینرافزایش خواهد یافت.