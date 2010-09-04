لهجه "در مسیر زاینده رود" موجب آزردگی مردم اصفهان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی طی نامه‌ای خطاب به رئیس صدا وسیما آورده است: ‌صرف نظر از ضعفهای محتوایی "در مسیر زاینده رود" ضعفهای چون کمرنگ جلوه دادن روابط خانوادگی، تخطئه نسل جوان و در کل به نمایش گذاشتن فرهنگ غیر واقعی اصفهان نیز از این نکته ظاهری به شدت رنج می برد که لهجه نارسای بازیگران غیر بومی موجب آزردگی خاطر بینندگان اصفهانی شده و نگرانی این است که متاسفانه تلویزیون در تخریب لهجه‌ها و فرهنگ بومی حرکت کرده است.

ذاکر اصفهانی در این نامه خطاب به ضرغامی آورده است: به یاد دارم حدود چهارسال پیش درباره نحوه پوشش خبری یک همایش بین المللی در سیمای جمهوری اسلامی به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک نامه‌ای گلایه آمیز ارسال کردم و از اینکه به آن نامه ترتیب اثر دادید و دستور پیگیری به معاونین سیاسی آن سازمان دادید بسیار متشکرم امیدوارم این نوشته نیز در خور چنین توجهی باشد.

استاندار اصفهان در بخشی از این نامه آورده است؛ چندی است که مردم عزیزمان در استان اصفهان از پخش سریال در مسیر زاینده رود اظهار نگرانی می‌کنند و از اینجانب نیز به عنوان استاندار خواستار آن هستند که این نگرانی را انعکاس دهم لذا با همفکری دوستان و تذکری که به مدیرکل محترم صدا و سیمای اصفهان داده شد نامه اعتراض آمیز ایشان به جنابعالی بسنده شد گرچه در مقاطعی در مواجهه با خبرنگاران و اصحاب رسانه و مردم بزرگوار اصفهان ضمن اینکه نظرات آن عزیزان را بازتاب داشته‌ام نظر انتقادی خویش را نیز مطرح ساخته‌در عین حال نمی‌خواستم بر جو ملتهب پیش آمده بیافزایم و اوضاع را پیچیده تر کنم حال آنکه سازمان متبوع به درخواست مردم مبنی بر توقف نمایش سریال وقعی ننهاد با توجه به شناختی که از جنابعالی به عنوان فردی وارسته، نظام‌مند و برنامه محور وجود دارد امیدوارم طرح این مطالبه واکنش مثبت جنابعالی، عوامل سریال و همکاران محترم را دنبال داشته باشد.

ذاکر اصفهانی در ادامه این نامه آورده است: سیاست چند سال اخیر سازمان صدا وسیما در توجه به فرهنگهای بومی و منطقه ای در ساخت برنامه های نمایشی تدبیر مناسبی است که می‌تواند در همگرایی و انسجام عمومی جامعه نقش مهمی داشته باشد از این منظر نفس توجه به فرهنگ غنی اصفهان و جذابیتهای بالای آن در قالب برنامه نمایش" در مسیر زاینده رود" اقدام در خور تحسینی است اما در عمل آشفتگی و نابسامانی زبانی در ساخت این مجموعه متاسفانه کدورت و دلخوری شهروندان اصفهانی را به دنبال داشته است.

استاندار اصفهان دربخش دیگری از این نامه تصریح کرده است: افرادی که از حداقل دانش در حوزه درام و نمایش برخوردارند خوب می دانند که لهجه در باور پذیری و خصوصا واقع نمایی یک اثر نمایشی رکن مهمی است چرا که دو عامل واقعنمایی و باور پذیری شخصیت سازی را به ارمغان می آورد لذا به کار بردن لهجه بسیار مهم است و رکن اصلی را ایفا می‌کند اما مشروط بر آن که درحد زبان مادری هنرپیشه جلوه گر شود.

ذاکر اصفهانی در ادامه آورده است: اگر هنرپیشه‌ای توانایی ادای صحیح لهجه را نداشته باشد نتیجه وارونه خواهد بود یعنی آنچه که باید در خدمت رئالیسم و باورپذیری اثر باشد موجب خنده و عدم واقعگرایی و ایجاد حس تمسخر و تحقیر در میان بینندگان بومی خواهد شد.

استاندار اصفهان در بخش پایانی این نامه نیز خطاب به مدیرکل صدا وسیما آورده ‌انتظار می‌رود دستور فرمایید به نحو شایسته‌ای جبران توهین مذکور به عمل آید و از تکرار چنین خطاهایی درآینده به شدت پرهیز شود.