  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

رئیس جمهور می تواند دستور استخدام 23 هزار پرستار جدید را صادر کند

رئیس جمهور می تواند دستور استخدام 23 هزار پرستار جدید را صادر کند

دکتر حسینعلی شهریاری گفت: رئیس جمهور بدون مصوبه جدید مجلس و بر اساس مصوبه قبلی مبنی بر ارتقاء خدمات بالینی و کاهش ساعات کار پرستاران، اختیار استخدام 23 هزار پرستار را دارد و می تواند دستور آن را صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مصلحت این است که رئیس جمهور به خاطر قولی که در روز پرستار به پرستاران داده از اختیارات خود استفاده کرده و اقدام به استخدام پرستاران کند تا جامعه پرستاری از نگرانی در آید.

وی ادامه داد: البته مجلس هم آمادگی دارد اگر لایحه ای برای این تعداد استخدام به مجلس آمد به دلیل قولی که رئیس جمهور داده آن را تصویب کند.

شهریاری با اشاره به اینکه بار مالی استخدام 23 هزار پرستار و اجرای قانون بهره وری بالینی پرستاران چهارهزار میلیارد ریال است، گفت: احتمالا رئیس جمهور هم به خاطر برآورد مالی این طرح، دستور استخدام صادر نکرده، چون برخی در کمیسیون تلفیق هم با اینکه در لایحه برنامه پنجم توسعه این استخدامها نیامده بود پیشنهاد استخدام 23 هزار پرستار را ارائه کردند که به دلیل بار مالی آن تصویب نشد چرا که چون مجلس طرحهایی را که بارمالی داشته باشد نمی­تواند تصویب کند.

کد مطلب 1145316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها