رئیس جمهور می تواند دستور استخدام 23 هزار پرستار جدید را صادر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مصلحت این است که رئیس جمهور به خاطر قولی که در روز پرستار به پرستاران داده از اختیارات خود استفاده کرده و اقدام به استخدام پرستاران کند تا جامعه پرستاری از نگرانی در آید.

وی ادامه داد: البته مجلس هم آمادگی دارد اگر لایحه ای برای این تعداد استخدام به مجلس آمد به دلیل قولی که رئیس جمهور داده آن را تصویب کند.

شهریاری با اشاره به اینکه بار مالی استخدام 23 هزار پرستار و اجرای قانون بهره وری بالینی پرستاران چهارهزار میلیارد ریال است، گفت: احتمالا رئیس جمهور هم به خاطر برآورد مالی این طرح، دستور استخدام صادر نکرده، چون برخی در کمیسیون تلفیق هم با اینکه در لایحه برنامه پنجم توسعه این استخدامها نیامده بود پیشنهاد استخدام 23 هزار پرستار را ارائه کردند که به دلیل بار مالی آن تصویب نشد چرا که چون مجلس طرحهایی را که بارمالی داشته باشد نمی­تواند تصویب کند.