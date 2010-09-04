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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

تاگس اشپیگل گزارش داد:

دعوای برادران میلی باند بر سر رهبری حزب کارگر/ جدال دو برادر فیلم می شود

دعوای برادران میلی باند بر سر رهبری حزب کارگر/ جدال دو برادر فیلم می شود

یک روزنامه آلمانی از بالا گرفتن جدال و دعوای برادران میلی باند در آستانه نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات برای تعیین رهبری حزب کارگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی در این باره نوشت: در حالی که علاقه برادرانه باید بر همه امور حاکم باشد اما جدال برادران میلی باند "اد" و "دیوید" برای رهبری حزب کارگر آنقدر بالا گرفته که یکی از شبکه های تلویزیونی انگلیس می خواهد آن را به صورت یک مستند تلویزیونی درآورد.

در این میان خاطرات تونی بلر که اخیرا منتشر شده مناقشات و جدال بین دو برابر را بر سر این موضوع تشدید کرده است. بلر در این کتاب حمایت کامل خود را از دست پرورده اش دیوید اعلام کرده و به تغییر روند جانشین خود براون در مسئولیت نخست وزیری انتقاد وارد کرده است.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه حزب کارگر باید در آینده مسیر براون یا بلر را در پیش گیرد نوشت: دیوید همواره از سال 2007 به عنوان یکی از رقیبان ممکن برای براون مطرح بود.اما "اد " سالهای طولانی یکی از عوامل اصلی و از سردمداران حزب براون محسوب می شد.

"جان پرسکوت" معاون نخست وزیر پیشین انگلیس در این باره هشدار داده که این امکان وجود دارد که در صورت حل نشدن دعواهای بین این دو برادر حزب کارگر برای سالهای طولانی گرفتار مناقشات و اختلافات شود.

البته این دو کاندیدای رهبری حزب کارگر تلاش می کنند تا دخالت های براون را رد کنند. در این راستا دیوید میلی باند اظهار داشته است که من احترام زیادی برای تونی و گوردون قائلم اما دوره آنها دیگر تمام شده است.    
 

کد مطلب 1145317

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