گودرزی دیباج دبیر اولین جشنواره فرهنگی هنری ایران 1404 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این حکم آمده است: سند چشم انداز 20 ساله، مهمترین سند راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران است که تحقق اهداف آن نیازمند نگاه همه جانبه و آیندهنگر مسئولان کشور به ویژه هنرمندان وفادار ایرانی است. تخیل هنرمندانه که به گواهی تاریخ، مبدا بسیاری از پیشرفتها، ابداعات و اختراعات بشر در همه عرصههای گوناگون بوده و هست بیتردید دروازههای اصلی تحقق اهداف سند چشم انداز را در همه عرصهها میگشاید.
در ادامه حکم عنوان شده است: از جنابعالی انتظار میرود با برنامهریزی منسجم و هدفمند زمینه توجه هنرمندان کشور را نسبت به تولید و خلق آثار هنری و نمونههای ناب فراهم آورده تا ان شاءالله با ارائه این آثار عزم ملی در بین آحاد ملت شریف ایران نسبت به تحقق مفاد سند چشم انداز بیش از پیش نمایان شود.
مرتضی گودرزی دیباج به عنوان مدیر مرکز هنرهای تجسمی در حوزه هنری فعالیت میکند.
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