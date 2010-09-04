شایعات مربوط به مخلوط کردن آب زمزم با آب عادی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بن معیض الحربی عنوان کرد که آب زمزم علاوه بر تصفیه و گذراندن مراحل فیتلرینگ با اشعه‌ی ماوراء بنفش پاکسازی میکروبی می شود.

وی افزود: آزمایشگاههای مرکز نگهداری و آبرسانی حرم نبوی این آب را مورد آزمایشات میکروبی قرار می دهند تا از مطابقت با شرایط بهداشتی این آب اطمینان حاصل شود.

الحربی ضمن تکذیب شایعاتی مبنی بر مخلوط کردن آب زمزم با آب عادی در عملیات حمل و نقل گفت: آب زمزم با دستگاههای کاملا بهداشتی و کنترل شده به حرم نبوی منتقل می شود و در تمامی مراحل انتقال تا استفاده زائرین مورد دقیقترین آزمایشات و تصفیه ها قرار می گیرد.

مدیر مرکز نگهداری و پاکسازی آب زمزم در مورد کیفیت نمونه برداری از آب زمزم گفت: این مرکز نمونه‌هایی از آب زمزم را در مراحل متعدد حمل و نقل، بارگیری و قبل و بعد از تصفیه و پاکسازی برای اطمینان از صحت دستگاههای تصفیه آزمایش می‌ کند.

وی در مورد میزان توزیع آب زمزم در حرم نبوی گفت: در ماه مبارک رمضان روزانه 320 تن آب زمزم در بیش از دوازده هزار کلمن آب به همراه یک میلیون لیوان درحرم نبوی توزیع می‌شود.