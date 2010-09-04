سلاح حزب الله یک موضوع داخلی است/ اعزام نیرو به افغانستان کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ابوالغیط در گفتگو با روزنامه الاهرام چاپ مصر اظهار داشت: فرصت های موفقیت یا شکست در مذاکرات مستقیم میان فلسطین و اسرائیل برای هر کدام از طرف ها به میزان 50 درصد است.

وی در ادامه بر اهمیت تداوم تلاش ها برای امضای توافقنامه سازش و تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد زیرا توقف به معنای خسارت فلسطینی ها است.

ابوالغیط با بیان اینکه طرف آمریکایی به شدت خواهان امضای توافقنامه سازش میان فلسطین و رژیم اسرائیل است، تاکید کرد که تحقق این امر اقتضا می کند که توسعه شهرک ها به معنای واقعی کلمه متوقف شود.

وی افزود: اوضاع داخلی آمریکا به دلیل بحران اقتصادی نابسامان است و در نتیجه دولت آمریکا تمایل دارد موفقیت هایی را کسب کند که برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل یکی از این موفقیت ها محسوب خواهد شد.

وزیر خارجه مصر اظهار داشت: مصر از موضع فلسطین مبنی بر مخالفت با حضور نیروهای اسرائیلی در مرزهای کرانه باختری و اردن حمایت می کند. وی در عین حال گفت که طرف فلسطینی از استقرار نیروهای بین المللی یا ایستگاه های کنترل و نظارت برای مدت زمان محدود نه تا ابد سخن می گوید.

وی در بخش دیگر سخنان خود موضوع اعزام نیروهای مصری به افغانستان را تکذیب و تاکید کرد: هیچ طرحی در این رابطه وجود ندارد زیرا مصر هرگز قصد ندارد نیروهای خود را در نبرد در یک سرزمین اسلامی از بین ببرد.

ابوالغیط درباره ضرورت سلاح حزب الله به ویژه پس از مقابله نیروهای ارتش لبنان با تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به روستای "العدیسه" گفت: سلاح حزب الله یک موضوع داخلی است که ملت لبنان باید آن را بررسی کند و یک غیر لبنانی نمی تواند درباره آن صحبت کند.