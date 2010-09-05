فاصله جنوب به مرکز کشور 270 کیلومتر کاهش می یابد

علی تکاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: برای تکمیل این محور ارتباطی در استان کهگیلویه و بویراحمد که از شریان های اصلی جنوب ایران است، بیش ازدو هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز می باشد.

وی طول این محور را 137 کیلومتر و پیشرفت کاری آن را 55 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح در اولویت برنامه های وزارت راه قرار گرفته است و تا سال 91 به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: این جاده همچنین 250 روستا در این استان را به مراکز شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد نزدیکتر می کند.

تکاوری همچنین تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد برای جذب سرمایه و توسعه زیر ساختها نیازمند یک محور ارتباطی با استانداردهای ملی می باشد.