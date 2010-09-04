نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه در ارومیه آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در نمایشگاه فروش پاییزه ارومیه 130 شرکت از استانهای تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، آذربایجان شرقی و غربی تولیدات خود را در 150 غرفه جهت بازدید و خرید عموم مردم عرضه کرده اند.

این نمایشگاه در پنج هزار مترمربع سالن سرپوشیده و دو هزار متر مربع فضای باز راه اندازی شده که انواع لوازم التحریر، لباس، کیف و کفش، لوازم خانگی، شیرینی جات، خوار و بار و لوازم آرایشی و بهداشتی با 15 درصد تخفیف ارائه می شود.

این نمایشگاه تا 17 ماه جاری عصرها از ساعت 16 تا 24 برای بازدید و خرید علاقمندان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی آذربایجان غربی واقع در پارک جنگلی ارومیه دایر است.