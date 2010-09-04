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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه در ارومیه آغاز بکار کرد

نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه در ارومیه آغاز بکار کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش پاییزه با حضور شرکتهایی از پنج استان کشور در ارومیه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در نمایشگاه فروش پاییزه ارومیه 130 شرکت از استانهای تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، آذربایجان شرقی و غربی تولیدات خود را در 150 غرفه جهت بازدید و خرید عموم مردم عرضه کرده اند.

این نمایشگاه در پنج هزار مترمربع سالن سرپوشیده و دو هزار متر مربع فضای باز راه اندازی شده که انواع لوازم التحریر، لباس، کیف و کفش، لوازم خانگی، شیرینی جات، خوار و بار و لوازم آرایشی و بهداشتی با 15 درصد تخفیف ارائه می شود.

این نمایشگاه تا 17 ماه جاری عصرها از ساعت 16 تا 24 برای بازدید و خرید علاقمندان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی آذربایجان غربی واقع در پارک جنگلی ارومیه دایر است.

کد مطلب 1145322

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