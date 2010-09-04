توسعه CNG مانع واردات بنزین نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس سازدار با بیان اینکه در حال حاضر اراده قوی برای اجرای کامل طرح ملی سی.ان.جی در کشور وجود ندارد، گفت: لازمه تسریع دراجرای طرح سی.ان.جی کاهش بوروکراسی برای صدور مجوز به بخش خصوصی و لزوم حمایت بیشتر توسط دولت است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس از اعمال مدیریتهای متفاوت و عدم تعریف یک بخش واحد برای اجرای طرح سی.ان.جی در وزارت نفت انتقاد کرد و تصریح کرد: وجود صف طولانی و معطلی مردم برای دریافت این حامل انرژی در شهرهای مختلف حاکی از روند نامناسب توسعه طرح ملی سی.ان.جی در کشور است.

نماینده مردم مرند و جلفا در خانه ملت افزود: طرح سی.ان.جی را شکست خورده نمی دانم اما با روند موجود سوخت مورد نیاز کشور در حوزه حمل و نقل تامین نخواهد شد.

سازدار بر لزوم خروج دولت از این طرح ملی سی.ان.جی تاکید کرد و یادآور شد: دولت باید به جای پررنگ کردن حضور خود در این طرح، فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کند که لازمه آن ارایه یارانه و حمایت از بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نیازمند واردات روزانه 20 میلیون لیتر بنزین هستیم که اگر طرح سی ان.جی به طور کامل اجرایی شده بود امروز نگرانی برای تامین سوخت نداشتیم.

به گزارش مهر، در حال حاضر بیش از یکهزار و 400 جایگاه CNG در سطح کشور در مدار بهره برداری قرار دارد و روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این جایگاهها عرضه می شود.