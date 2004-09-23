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۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۸:۳۰

در مجمع عمومي سازمان ملل صورت گرفت

ديدار وزيران امور خارجه چند كشور عربي با شالوم

علاوه بر ديدار جنجال برانگيز اياد علاوي نخست وزير دولت موقت عراق ، شش وزير خارجه عرب نيز در نيويورك با وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي ، شالوم با وزيران امورخارجه قطر، تونس و عمان جداگانه ديدار و گفتگو كرد.

شالوم به اين سه وزير گفت : شما در گذشته پرچمدار و پيشتاز خواهان رابطه با اسرائيل بوديد و به اعتقاد من دليلي ندارد كه اينگونه نباشيد اين بار هم چنين باشيد و براي روابط با اسرائيل پيش قدم شويد.

وزير امور خارجه اسرائيل همچنين با احمد ابوالغيط، مروان معشر و نبيل شعث وزيران امور خارجه مصر، اردن و تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار و گفتگو كرد اما تمام اين گفتگوها تحت الشعاع ديدار وي با نخست وزير دولت موقت عراق قرار گرفت.

 از سوي ديگر ديدار سيلوان شالوم  با علاوي با استقبال گسترده رسانه هاي رژيم صهيونيستي مواجه شد.

به نوشته رسانه هاي اسرائيلي شالوم در اين ديدار به گرمي دستان علاوي را فشرد و جملات پرحرارت و في البداهه ميان آنها رد و بدل شد.

شالوم گفت: آمريكايي ها به ما قول دادند كه به زودي با عراق پيمان صلح امضا خواهيم كرد.

وي افزود: اين اولين تماس رسمي ميان يك مسئول اسرائيلي و مسئول عراقي از زمان جنگ عراق است .

شالوم تصريح كرد كه مسئولان آمريكايي از يك سال و اندي پيش به وي وعده داده اند كه روي عراق و اسرائيل معاهده صلح امضا خواهند كرد وآمريكايي ها گفتند كه هيچ دليلي كه مانع امضا معاهده صلح ميان ما وعراقي ها شود در آينده وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 114533

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