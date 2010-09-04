دستگیری یک ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در فرودگاه تایلند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی تایلند (تنا) ، پلیس گفت که یک مرد 23 ساله ایرانی به نام "آرش" زمانی که قصد ورود به سالن پرواز را داشت مورد بازجویی قرار گرفت و پس از مشاهده موارد مشکوک در شکمش برای بازجویی بیشتر به مقامات مسئول تحویل داده شد.

بر اساس این گزارش پلیس آرش را که موفق شده بود مواد مخدر را بلعیده و در شکم خود جای دهد مجبور به دفع کرد و مقدار 80 بسته کوچک بلعیده شده مواد مخدر کشف و ضبط شد. میزان مواد مکشوفه از آرش 490 گرم اعلام شده است.

در بازجوییهای اولیه مشخص شد که این ایرانی از دوحه قطر به مقصد بانکوک سفر کرده است.

پلیس همچنین یک مرد کنیایی 27 ساله را با 3.3 کیلو گرم مواد مخدر که در چمدان مسافری خود جا سازی کرده بود بازداشت کرد. وی تصمیم داشت این مواد را از طریق تایلند به مالزی برساند.

این چندمین مورد دستگیری ایرانیان به جرم حمل مداد مخدر در فرودگاه بانکوک طی هفته های اخیر است.