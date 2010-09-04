سیمای کهگیلویه و بویراحمد رتبه سوم کشور در طبقه "ب"را آورد

حجت الله رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این ارتقا جایگاه در حالی صورت گرفت که در سال 87 استان کهگیلویه و بویراحمد در طبقه "ب" در رتبه 32 کشور قرار داشت.

وی توجه به سیاست های سازمانی در افق رسانه، اتاق فکر، توجه به مخاطبان، تولید برنامه های کیفی و نظارت دقیق بر برنامه ها را از جمله دلایل ارتقاء رتبه های برنامه های سیمای استان عنوان کرد و گفت: براساس همین ارزیابی حوزه سیمای مرکز در طبقه "الف" در رتبه نهم کشور قرار گرفت.

رحیم زاده همچنین یادآور شد: پیش از این معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای استان نیز جزو مراکز برتر در بخشهای مختلف خبری در سال 88 قرار گرفته بود.