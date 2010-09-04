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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

سیمای کهگیلویه و بویراحمد رتبه سوم کشور در طبقه "ب"را آورد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد گفت: بر اساس آخرین ارزیابی سالانه اداره کل سیمای استانها، حوزه سیمای این استان در طبقه "ب" به رتبه سوم کشور ارتقاء یافت.

حجت الله رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این ارتقا جایگاه در حالی صورت گرفت که در سال 87 استان کهگیلویه و بویراحمد در طبقه "ب" در رتبه 32 کشور قرار داشت.

وی توجه به سیاست های سازمانی در افق رسانه، اتاق فکر، توجه به مخاطبان، تولید برنامه های کیفی و نظارت دقیق بر برنامه ها را از جمله دلایل ارتقاء رتبه های برنامه های سیمای استان عنوان کرد و گفت: براساس همین ارزیابی حوزه سیمای مرکز در طبقه "الف" در رتبه نهم کشور قرار گرفت.

رحیم زاده همچنین یادآور شد: پیش از این معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای استان نیز جزو مراکز برتر در بخشهای مختلف خبری در سال 88 قرار گرفته بود.

 

کد مطلب 1145336

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