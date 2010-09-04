ابتلای 21 هزار و 435 نفر در کشور به ایدز/ تزریق در صدر دلایل ابتلا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار جمع­آوری شده از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، تا اول تیر 89 مجموعا 21 هزار و 435 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده اند که 6/92 درصد آنان را مردان و 4/7 درصد را زنان تشکیل می دهند.

براساس این گزارش تا کنون دو هزار و 431 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و سه هزار و 763 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. همچنین 6/46 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلاء در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می دهند.

این گزارش حاکی است: علل ابتلاء به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تا کنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب تزریق با وسایل مشترک درمصرف کنندگان مواد (9/69 درصد)، رابطه جنسی (1/9 درصد)، دریافت خون و فرآورده های خونی (1/1درصد) و انتقال از مادر به کودک (6/0 درصد) بوده است. راه انتقال در 3/19% از این گروه نامشخص مانده است.

در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلاء آنان در سال 1388 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 3/71 درصد، برقراری روابط جنسی 6/17 درصد، و انتقال از مادر مبتلا به کودک 6/1درصد را تشکیل داده است.

همچنین در 5/9 درصد از موارد شناسایی شده در این سال، راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلاء از راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده است.