به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این آزمایشگاه تخصصی، ارزیابی حسی انواع چای از سوی متخصصان چشنده چای بر اساس روش استانداردی که در تمام دنیا مرسوم است انجام می‌ گیرد.

اساس روش بر استفاده از حواس بینایی، لامسه، بویایی و چشایی چشنده چای استوار است و در آن ابتدا رویت (ظاهر چای خشک)، سپس رنگ نوشابه، عطر و طعم نوشابه و رنگ تفاله چای مورد ارزیابی قرار می ‌گیرد و کیفیت و ارزش تجاری چای مشخص می ‌شود.

این آزمایشگاه در کنار آزمایشگاههای فرآوری مینیاتوری چایسازی و شیمی چای، خدمات خود را به محققان و پژوهشگرانی که در زمینه‌ های مختلف علوم چای پروژههای تحقیقاتی را انجام می‌ دهند، ارائه می ‌کند.

همچنین دستگاههای مینیاتوری چایسازی شامل دستگاه مینیاتوری پلاس و تخمیر چای ( ECM )، دستگاه مالش مینیاتوری سی تی سی( CTC ) و دستگاه خشک کن مینیاتوری بسترسیال ( FBD ) که طی همکاری مشترک مرکز تحقیقات چای کشور با پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی طراحی و ساخته شده بود نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

دستگاه ECM با توانایی تنظیم دما، رطوبت و زمان برای انجام عملیات پلاس و تخمیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، دستگاه مالش مینیاتوری CTC نیز برگ پلاس شده چای را پس از پاره کردن و برش، لول کرده و بصورت گرانول (گرد دانه) در می‌آورد و دستگاه FBD نیز با توانایی تنظیم دما، دبی هوای ورودی و زمان، نمونه‌ های چای را خشک می‌ کند.

مرکز تحقیقات چای کشور اینک علاوه بر اجرای پروژههای تحقیقاتی به منظور ارتقای کیفیت چای ایرانی می‌تواند به عنوان ارائه دهنده خدمات مشاوره ‌ای در زمینه بهینه ‌سازی فرآیند تولید چای سیاه در ایران با کارخانه‌ های چایسازی و صاحبان صنایع همکاری و به عنوان پتانسیلی در مسیر ارتقای کیفیت چای ایرانی ایفای نقش کند.