شهر تهران برای برپایی نماز عید سعید فطر آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه ستاد عید سعید فطر در شهرداری تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: همه ساله در کشور چند رویداد مهم داریم که همه در برپایی با شکوه آن به خوبی فعالیت می کنند؛ مراسم سالگرد امام خمینی (ره)، راهپیمایی روز قدس و برگزاری نماز عید سعید فطر از جمله این رویدادهاست که همه ما مکلف هستیم به خوبی به اجرای آن بپردازیم.

قالیباف بیان داشت: ما وظیفه خود می دانیم در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر رویکرد مذهبی در سطح شهر و در همه طول سال حرکت کنیم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه تبلیغات شهری ادامه داد: رویکرد تابلوهای تبلیغاتی شهر نسبت به گذشته تغییر یافته و از جنبه تجاری و اقتصادی صرف به سمت موضوعات فرهنگی و دینی سوق یافته اند.

شهردار تهران ضمن قدردانی از فعالیت مجموعه شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان امسال که با فصل تابستان و اوقات فراغت همراه شده بود به برگزاری نماز عید سعید فطر اشاره کرد و گفت: همیشه سعی مان بر این بوده که هر مراسمی که تمام می شود آسیبهای کار را شناسایی و رفع و اصلاح کنیم.

وی بیان داشت: شهرداری باید تلاش کند در مراسم نماز عید فطر خدمات جانبی مناسبی را به شهروندان ارائه دهد و امکانات را به درستی فراهم کند. برای جشن عید سعید فطر نیز مراسمهای خوبی پیش بینی شده و باید در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان فضای عمومی شهر را به سمت جشنهای مذهبی ببریم.