  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

قالیباف:

شهر تهران برای برپایی نماز عید سعید فطر آماده است

شهر تهران برای برپایی نماز عید سعید فطر آماده است

شهردار تهران گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در شهرداری برای ماه مبارک رمضان، فضای شهر امسال معنوی بود و امیدوارم در برگزاری نماز عید سعید فطر این روند ادامه یابد تا بهره برداری مناسب و سرور و نشاط واقعی را در شهر داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه ستاد عید سعید فطر در شهرداری تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: همه ساله در کشور چند رویداد مهم داریم که همه در برپایی با شکوه آن به خوبی فعالیت می کنند؛ مراسم سالگرد امام خمینی (ره)، راهپیمایی روز قدس و برگزاری نماز عید سعید فطر از جمله این رویدادهاست که همه ما مکلف هستیم به خوبی به اجرای آن بپردازیم.

قالیباف بیان داشت: ما وظیفه خود می دانیم در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر رویکرد مذهبی در سطح شهر و در همه طول سال حرکت کنیم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه تبلیغات شهری ادامه داد: رویکرد تابلوهای تبلیغاتی شهر نسبت به گذشته تغییر یافته و از جنبه تجاری و اقتصادی صرف به سمت موضوعات فرهنگی و دینی سوق یافته اند.

شهردار تهران ضمن قدردانی از فعالیت مجموعه شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان امسال که با فصل تابستان و اوقات فراغت همراه شده بود به برگزاری نماز عید سعید فطر اشاره کرد و گفت: همیشه سعی مان بر این بوده که هر مراسمی که تمام می شود آسیبهای کار را شناسایی و رفع و اصلاح کنیم.

وی بیان داشت: شهرداری باید تلاش کند در مراسم نماز عید فطر خدمات جانبی مناسبی را به شهروندان ارائه دهد و امکانات را به درستی فراهم کند. برای جشن عید سعید فطر نیز مراسمهای خوبی پیش بینی شده و باید در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان فضای عمومی شهر را به سمت جشنهای مذهبی ببریم.

کد مطلب 1145341

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها