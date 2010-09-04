شرط اجرای طرح افزایش تعطیلات عید فطر درهفته آینده

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص سرگردانی مردم در بی اطلاعی از قطعی شدن افزایش تعطیلات عید فطر امسال با توجه به بررسی طرحی در این خصوص در مجلس اظهارداشت: این طرح در دستور کار مجلس برای هفته آینده قرار دارد اما اگر قرار باشد به صورت عادی و براساس نوبت در بررسی دستور کار مجلس پیش برویم به دلیل بررسی وقت گیر لایحه حمایت از خانواده ممکن است به بررسی طرح افزایش تعطیلات عید فطر تا پایان هفته نرسیم.

وی گفت: البته آئین نامه مجلس راهکارهایی را برای بررسی چنین طرح هایی که درخواست تسریع در تصویب آن وجود دارد ، اندیشیده است و نمایندگان مجلس درصورت درخواست تغییر نوبت این دستور و تصویب آن در مجلس می توانند برای بررسی سریع آن در هفته پایانی ماه مبارک رمضان اقدام کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا اساسا قصد نمایندگان مجلس افزایش تعطیلات عید فطر "امسال " بوده است، گفت: مسلما وقتی نمایندگان طرح مذکور را با قید یک فوریت به تصویب رساندند، مشخص می شود که از تصویب آن تا قبل از پایان ماه رمضان امسال استقبال می کنند.

وی گفت : در صورت درخواست نمایندگان برای تغییر دستور و تصویب این طرح در هفته جاری همچنین تایید آن در شورای نگهبان در این هفته ، تعطیلات عید فطر از جمعه به مدت سه روز خواهد بود.

به گزارش مهر، بررسی "طرح اختیار دولت در تعیین ساعت کار در ماه رمضان افزایش تعطیلات عید فطر" پنجمین دستور کار مجلس برای بررسی در این هفته است . مجلس روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه می دهد و طبق تقویم جمعه عید فطر است .