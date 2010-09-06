وزیر علوم درباره محرومیت حوزه انتخابیه مینودشت از دانشگاه دولتی توضیح دهد

سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سئوال وی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت فضاهای آموزش عالی در حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله در هفته جاری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح می شود گفت: حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله 4 شهرستان دارد که با گذشت 30 سال از عمر انقلاب هنوز یک متر هم فضای آموزشی دولتی ندارد.

نماینده مردم مینودشت و کلاله افزود: سئوال از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این است که چرا طی سی سال گذشته در این حوزه انتخابیه فضای آموزش عالی دولتی دیده نشده و برنامه های وزیر برای ایجاد فضای دانشگاهی در استان گلستان به چه صورت است.