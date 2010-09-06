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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۲

یک نماینده در گفتگو با مهر:

وزیر علوم درباره محرومیت حوزه انتخابیه مینودشت از دانشگاه دولتی توضیح دهد

وزیر علوم درباره محرومیت حوزه انتخابیه مینودشت از دانشگاه دولتی توضیح دهد

نماینده مردم مینودشت و کلاله از طرح سئوال از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره برنامه های وزارت علوم جهت توسعه فضاهای آموزش عالی در استان گلستان خبر داد.

سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سئوال وی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت فضاهای آموزش عالی در حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله در هفته جاری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح می شود گفت: حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله 4 شهرستان دارد که با گذشت 30 سال از عمر انقلاب هنوز یک متر هم فضای آموزشی دولتی ندارد.

نماینده مردم مینودشت و کلاله افزود: سئوال از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این است که چرا طی سی سال گذشته در این حوزه انتخابیه فضای آموزش عالی دولتی دیده نشده و برنامه های وزیر برای ایجاد فضای دانشگاهی در استان گلستان به چه صورت است.

کد مطلب 1145347

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