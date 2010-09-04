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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

پس از طی 4 هزار کیلومتر؛

ساختمان پیش ساخته مسجدی به قطب شمال منتقل می‌شود

ساختمان پیش ساخته مسجدی به قطب شمال منتقل می‌شود

برای پاسخ به نیاز جامعه مسلمانان درحال رشد شهر اینوویک در شمال کانادا و منطقه قطب شمال قرار است یک ساختمان پیش‌ساخته به‌عنوان مسجد پس از طی 4 هزار کیلومتر از راه زمینی و دریایی وارد این شهر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر اینوویک دارای جمعیت 4 هزار نفری است که جامعه مسلمانان آن طی سالهای اخیر رشد کرده و تعداد مسلمانان آن به 80 نفر رسیده است، اما این تعداد نیاز به محلی برای اقامه نماز جماعت خود دارند که از واگن سه در هفت متری که اکنون در آن نماز می‌خوانند بزرگتر باشد.

از آنجا که مسلمانان توانایی ساخت مسجد جدید در شهر را نداشتند و هزینه های نیروی کار و مواد لازم برای ساخت مسجد بسیاری بیشتر از بخشهای جنوبی کانادا بود از یک شرکت ساختمانی ساختمانهای پیش ساخته در مانیتوبا ساختمانی خریداری کرده و قرار است با نصف قیمت ساخت یک مسجد از مرحله طراحی تا تکمیل ساختمان آن را به شهر اینوویک منتقل کند.

سازمان خیریه "زبیده طالب" در مانیتوبا نیز بخش قابل توجهی از هزینه انتقال ساختمان مسجد 140 متر مربعی را تقبل کرده است.

انتقال این ساختمان از پایان ماه آگوست آغاز شده و انتظار می‌رود تا 24 سپتامبر (2 مهر) ساختمان مسجد جدید مسلمانان به شهر اینوویک برسد. این مسجد روی زمینی مستقر می‌شود که مسلمانان در منطقه مسکونی شهر آن را خریداری کرده‌اند.

کد مطلب 1145348

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