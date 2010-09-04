ورود هنر به جامعه مسلتزم همکاری حوزه هنری و مدارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر انقلاب گفت: حوزه هنری از جمله نهادهایی است که می‌تواند بالاترین میزان تاثیرگذاری را بر وضعیت هنر در جامعه داشته باشد و با تولیدات خود، هنر را وارد جامعه کند و میان مردم گسترش دهد.

وی افزود: این نهاد بهتر است با وزارت آموزش و پرورش تعاملات بیشتری برقرار کند چرا که برای ورود هنر به جامعه نیاز است از سنین ابتدایی، نسل جدید را با هنر آشنا کرد در غیر این صورت نمی‌توان متوقع بود این نسل از هنر و هنرمند، تصویری شفاف داشته باشد.

شاعر مجموعه "سرود سپیده" ادامه داد: هنرمندان باید در مدارس جلسات متعددی را برگزار کنند چرا که در حال حاضر، بین هنرمندان و نسل جدید شکافهایی وجود دارد که موجب می‌شود میان این دو گروه ارتباط کمتری برقرار شود.

سبزواری متولد سال 1304 از شاعران انقلاب است که سروده‌های مشهور "خمینی ای امام" و "الله اکبر خمینی رهبر" وی در ابتدای انقلاب به صورت سرود درآمد .