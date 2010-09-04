فراگیری نسل سوم مستلزم ارزانی خدمات است/ ارائه سیمکارت پس از تقاضاسنجی

غلامرضا بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مزایا و معایب نسل سوم موبایل که قرار است تا بهمن ماه جاری توسط اپراتور سوم موبایل در کشور عرضه شود گفت: نسل سوم موبایل اساسا به خاطر تقاضای دیتا طراحی و توسعه پیدا کرده و این شبکه اطلاعات را با حجم زیاد انتقال می دهد.

وی با بیان اینکه عمده مشترکان تلفن همراه در دنیا از تکنولوژی 75/2 موبایل (EDGE) استفاده می کنند گفت: هم اکنون در دنیا نسل سوم وارد بازار شده و اپراتورها در حال جذب مشتری هستند به همین دلیل شاید تفاوت اقدام ما برای بکارگیری شبکه موبایل نسل سوم (3G) تنها با چند سال اختلاف نسبت به دیگر کشورها آغاز شده باشد.

این کارشناس ارشد مخابرات با اشاره به آغاز بکار پروژه اپراتور سوم موبایل در کشور تا بهمن ماه امسال اضافه کرد: عاقلانه ترین اقدام ممکن در این شرایط راه اندازی شبکه EDGE از سوی اپراتور سوم است و پس از آن این اپراتور باید نسل سوم و بالاتر را فعال کند که به نظر می رسد اپراتور سوم این تصمیم را دارد.

بهروزی با تاکید بر اینکه در مجوز اپراتور سوم حدود 75 درصد خدمات منطبق بر تکنولوژی 75/2 موبایل است خاطرنشان کرد: 25 درصد این شبکه باید با نسل سوم و بالاتر از آن کاربردی شود.

وی با بیان اینکه شبکه 75/2 موبایل سیستم ارزانی است که در کشور توسعه داده شده، تست شده و سیمکارت ها و گوشی های آن نیز در بازار وجود دارد افزود: نسل سوم زمانی در کشور کاربردی خواهد شد که کاربران تقاضای سرعت بالای اینترنت روی موبایل را داشته باشند که این تقاضا هنوز ایجاد نشده است.

مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار اضافه کرد: فراگیری نسل سوم موبایل در کشور مستلزم ارزان کردن هزینه این سرویس و فرهنگسازی است. قطعا اپراتور سوم ابتدا باید این شبکه را در چند نقطه تست کند و زمانی که تقاضا سنجی آن انجام شد نسبت به ارائه سیمکارتهای با قابلیت 3G اقدام کند.

وی گفت: مشترکان موبایل تنها زمانی متقاضی اینترنت نسل سوم خواهند بود که از لحاظ قمیتی با این سرویس با اینترنت منازل حدود 10 تا 15 درصد تفاوت داشته باشد.

بهروزی با بیان اینکه نسل سوم موبایل این قابلیت را دارد که به هر مشترک با سرعت بیش از دو مگابیت اجازه انتقال اطلاعات دهد افزود: در این شرایط می توان اینترنت موبایل را به عنوان یک مودم در نظر گرفت و از آن به جای اینترنت منزل استفاده کرد یا می توان اینترنت را با کیفیت بالا روی صفحه موبایل داشت.



وی ادامه داد: این شرایط زمانی ایجاد می شود هزینه اتصال به اینترنت موبایل نسبت به هزینه اینترنت منزل خیلی تفاوت نداشته باشد.

این کارشناس مخابرات با تاکید بر اینکه کیفیت اینترنت GPRS آنچنان که باید بالا نیست اضافه کرد: نسل سوم این ادعا را دارد که با کیفیت نزدیک به شبکه ثابت به کاربران اینترنت خواهد داد. اگر چنین باشد و قیمت این سرویس نیز مطلوب باشد به هر ترتیب کاربران اینترنت موبایل را که دسترسی را در هر زمان و مکانی فراهم می کند ترجیح خواهند داد.

وی گفت: در نسل سوم موبایل شرایط گیرندگی شبکه نیز بسیار مهم است و باید آنتن دهی این شبکه بدون مشکل باشد تا سرعت جابجایی اطلاعات کاهش نیابد و دچار بحران نشود. برای این شبکه کاربران حاضرند بین 5 تا 20 هزار تومان هزینه کنند.