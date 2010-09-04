"یک نفر دیگر" وارد پیش تولید شد

بهزادی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم توسط خودم نوشته شده و تلاش می کنیم کار ساخت آن را آغاز کنیم. "یک نفر روی خط" یک ساختار غیر خطی دارد و با کارهای قبلی من کاملا متفاوت است. سعی دارم از حضور بازیگران چهره در آن استفاده کنم. تهیه کنندگی این تله فیلم بر عهده شهرام زاهدی و محصول سیما فیلم است.

فیلم "تنها دوبار زندگی می کنیم" ساخته بهنام بهزادی که سال گذشته به نمایش در آمد، 15 مهرماه توسط موسسه سینمایی هفت وارد شبکه نمایش خانگی می شود. در این فیلم نگار جواهریان، علیرضا آقاخانی و رامین راستاد بازی می کنند.

اولین تله فیلم وی "بغض شیشه ای" نام داشت که در آن پریوش نظریه، کتانه افشاری‌نژاد، قاسم زارع، رامین راستاد، علیرضا آقاخانی، پروین امیرحسینی، منصور میرزابابایی و محمدحسین سیرتی بازی می کردند. این فیلم مدتی پیش از تلویزیون پخش شد.