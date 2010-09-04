کمیته روانی هدفمندی یارانه ها در گلستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر شنبه در هفتمین جلسه ستاد عالی هدفمندی یارانه ها در گرگان اظهار داشت : تلاش این کمیته باید اقدام جهت ایجاد امنیت روانی در جامعه و آماده سازی مردم از لحاظ روانی در مواجهه با این عمل بزرگ باشد.

وی گفت: نشست رسانه ای دستگاه ها و مدیران مرتبط جهت بازکردن و بررسی دقیق تر این موضوع می تواند در تنویر افکار عمومی مؤثر باشد.

قناعت بر اطلاع رسانی صحیح و شفاف درباره طرح هدفمندی یارانه ها در استان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر استان از لحاظ اطلاع رسانی نسبت به سایر استانها عقب نیست و وضعیت مطلوبی دارد اما جا برای کار زیاد است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حال حاضر اولویت اول و از موضوعات مهم و اساسی کشور است.

قناعت با تأکید بر تلاش هرچه بیشتر مدیران جهت اجرای این قانون تصریح کرد : مسلماً هر استانی که در اجرای این قانون کوتاهی داشته باشد از جانب مدیران ارشد کشوری مورد بازخواست و سؤال قرار می گیرد.

استاندار گلستان افزود: مدیران استانی به این نشست ها اکتفا نکرده و جلسات چندجانبه دستگاههای مرتبط با یکدیگر در اجرای این قانون باید به طور مستمر و مداوم و در صورت لزوم و با توجه به اهمیت موضوع با حضور یکی از معاونین استاندار برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد : کلیه دستگاههای اجرایی و متولی بسته های ده گانه مطرح در این قانون باید تمامی اقدامات و حرکات خود را از کوچکترین موضوع به صورت کتبی به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.

وی اظهار داشت: عدم ارائه گزارش کتبی به منزله عدم اقدام مکفی و لازم محسوب شده و بازخواست از مدیران را توسط استاندار به همراه خواهد داشت.

استاندار با اشاره به تلاش دشمنان جهت سم پاشی تبلیغاتی و آلوده نمودن فضای امنیتی کشور و حساسیت موضوع هدفمندی یارانه ها یادآور شد: کشورهایی که در طول مدت سی و یک سال مردم کشور ما را تحت تحریم و فشار قرار داده بودند حالا نگران وضعیت معشیت مردم شده اند و دلشان به حال مردم ما می سوزد.

گفتنی است در این جلسه هریک از مدیران دستگاهها گزارشی از اقدامات انجام شده و آمادگی جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ارائه کردند.