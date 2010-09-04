ابعاد معنوی دفاع مقدس مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه 30 رزمایش در 30 استان کشور همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد افزود: همه این رزمایش ها، تخصصی بوده و جنبه های تاکتیکی و تکنیکی آنها اهمیت دارد. اما رزمایش بیت المقدس 4 به دلیل آبی– خاکی بودن، دارای پیچیدگی خاصی می باشد و تاکتیکی تر از سایر عملیات هاست.

وی برگزاری این رزمایش را فرصت مناسبی در جهت ارائه ابعاد معنوی و فرهنگی جنگ عنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر بعد فرهنگی، ابعاد حماسی-تاکتیکی عملیات نیز باید در این رزمایش به خوبی نشان داده شود.

رئوفی نژاد از اختصاص مبلغ 150 میلیون تومان برای برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس در زنجان خبرداد و افزود: در نظر گرفته شده است که بخش عمده ای از آن به برگزاری رزمایش بیت المقدس 4، برگزاری نمایشگاه های تخصصی دفاع مقدس، همایش رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس و گردهمایی خانواده های شهدا اختصاص می یابد.

همچنین مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز با اشاره به اینکه 200 برنامه از ادارات مختلف به منظور اجرا در هفته دفاع مقدس به دبیرخانه ستاد اعلام شده است، به برشماری اهم برنامه های در نظر گرفته شده برای این هفته پرداخت و گفت: در اولین روز از هفته دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح و افتتاح نمایشگاه های مربوطه صورت می گیرد.

سیروس میانجی افزود: بزرگداشت خانواده شهدا، غبار روبی از مزار شهدا در دومین روز و آغاز رزمایش بیت المقدس 4 در سومین روز از این هفته اجرا می شود. در چهارمین روز از این هفته، مسابقات فرهنگی و ورزشی مرتبط با موضوع دفاع مقدس برگزار می گردد و در پنجمین روز از این هفته نیز بسیج خواهران برنامه ویژه ای را بدین منظور اجرا خواهد کرد.

وی ادامه داد: همایش جهادگران، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس در ششمین روز و تجلیل از خانواده هایی که دو یا چند شهید در راه دفاع از کشور تقدیم کرده اند، در آخرین روز از این هفته صورت می گیرد.