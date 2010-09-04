سند جامع توسعه فرهنگی خراسان جنوبی تدوین می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: در تدوین سند توسعه هر شهرستان مقوله فرهنگ جایگاه خاص خود را دارد.

وی افزود: فصل فرهنگ و هنر سندهای توسعه هر شهرستان با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی آن منطقه تدوین شده که با تصویب سند توسعه تمام شهرستانهای استان در شورای برنامه‌ریزی سند جامع توسعه فرهنگی استان تدوین می‌ شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی درباره کمیته تبلیغات و اطلاع ‌رسانی شورای ایرانیان خارج از کشور که بر عهده این اداره کل است، ادامه داد: بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج از کشور به ویژه هم‌استانی‌های مقیم در حال تهیه است تا بتوان ارتباط بیشتری با آنها برقرار کرد.

مطهری ‌فر گفت: مقدمات کار برای حضور ایرانیان خارج از کشور انجام شده است که امید است با وجود قابلیت‌های موجود در استان بتوان از حضور آنها در خراسان جنوبی نهایت استفاده را برد.

وی در زمینه تنفیذ اختیاراتی به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها گفت: در این راستا پرسش ‌نامه‌ هایی برای نظرسنجی به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ارسال شده است که با توجه به استعدادهای استان‌ها اختیاراتی به مدیران کل تنفیذ می ‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته خیلی از جلسات شورای فرهنگ عمومی استان برگزار نشد، افزود: این نقیصه به دلیل شرایط خاص فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بود اما امسال برگزاری جلسه ‌های شورای فرهنگ عمومی با جدیت پیگیری می ‌شود.

مطهری ‌فر افزود: کارگروه هماهنگی شورای فرهنگ عمومی تشکیل شده است که این کارگروه هر دو هفته یکبار برگزار و به بحث و بررسی پیرامون مسائل و مصوبات شورا قبل از طرح و تصویب می ‌پردازد.

وی اظهار امیدواری کرد که با روندی که شورای فرهنگ عمومی استان در پیش گرفته است حداقل بتوانیم در زمینه مسائل فرهنگی که دغدغه بسیاری از مردم است گام‌های مثبتی برداریم.