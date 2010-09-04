تولید هشت هزار تن بادام در باغات خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برابر آمار موجود در سطح استان سه هزار و 543 هکتار زیر کشت آبی و 10 هزار و 502 هکتار زیر کشت بادام دیم قرار دارد، افزود: در مجموع از این میزان سطح زیر کشت بادام آبی و دیم مقدار هشت هزار و 743 تن بادام برداشت شده است.

وی متوسط تولید بادام آبی را در واحد سطح یک هزار و 324 کیلوگرم در هکتار و بادام دیم را 385 کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به خشکسالی های طولانی مدت استان که تداوم آن وجود دارد متاسفانه اکثر منابع آبی دامنه های کوهستانی که چشمه و قنات است با خشک شدن یا کاهش شدید آبدهی مواجه شده است.

هادربادی اضافه کرد: این امر موجب وارد شدن صدمات جدی به کل باغات منطقه شده که صدمات وارده به باغات دیم بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه کاهش نزولات جوی از معضلات دائمی استان بوده و برنامه ریزی لازم جهت مقابله با این پدیده در دستور کار مسئولان می باشد، افزود: در این راستا اجرای عملیات آبخیز داری، مهار آبهای سطحی، اصلاح الگوی کشت، بهبود راندمان آبیاری با اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار، پوشش انهار، کانال کشی و ... در دستور کار قرار دارد.

هادربادی با بیان اینکه مدیریت صحیح باغداران می تواند در کاهش اثرات خشکسالی موثر باشد، عنوان کرد: از جمله این اقدامات پرهیز از توسسعه کشت بادام در دشتها و نقاط نامناسب، رعایت تراکم مطلوب، تراس بندی و احداث بانکت، استفاده از مالچ پوششی و مواد جاذب الرطوبت، حذف شاخاه های خشک و افت زده، ازکودهای پتاسه و بکاربردن آبیاری تکمیلی در باغات دیم در نقاطی که امکگتن پذیر است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات استان از سنوات گذشته جهت توسعه و جایگیزینی محصول بادام تامین نهال موردنیازبوده که از استانهای تامین می شده و به دلیل صدمات وارده به نهال در هنگام انتقال، معمولا درصد گیرایی آنها پایین بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این راستا خوشبختانه با فعال شدن تعدای از نهالستانها در داخل استان طی سال جاری ضمن تامین نهال مورد نیاز بالغ بر 60 هزار اصله نهال مازاد برنیاز نیز وجود دارد.