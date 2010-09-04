تعدد ساخت مساجد راهگشای مشکلات نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهرشنبه در مراسم تجلیل از فعالان مساجد استان افزود: مساجد در رأس امور و جز مراکز اصلی انقلاب بوده‌اند و نه تنها در تثبیت بلکه در حفظ و بقای آن تأثیر شگرفی دارند.

وی افزود: مساجد مرکز هدایت، تبلیغ و ترویج دین و فرصت‌هایی برای تحول جامعه و انسان‌ها است که نمونه آن را در انقلاب اسلامی شاهد بودیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مساجد مراکز تجمع توده‌های مردم است و محدود به هیچ گروه یا طبقه‌ای نمی‌شود، ادامه داد: هیچ مکان و فضایی با این ویژگی وجود ندارد و مساجد مرکز ثقل همبستگی، اتحاد، انسجام، همدلی و وحدت است.

رشید با اشاره به فرازی از فرمایشات امام راحل (ره) که فرموده‌اند«رمز پیروزی ما در وحدت کلمه است» گفت: این مساجد هستند که وحدت را تقویت کرده وعطر وحدت را در همه جا پراکنده می‌ کنند.

وی افزود: امروزه شیوه‌های جدید و تکنولوژی‌های نو در دنیا ایجاب می‌کند که با حفظ و تقویت این سنگر مهم در تبلیغ، ترویج و حفظ کارکردهای آن تحولاتی ایجاد و منطبق با ارزش‌های انقلاب از شیوه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جدید استفاده کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید مساجد به روز باشند، یادآور شد: در این راستا ائمه جمعه و جماعات می‌توانند به عنوان محور نقش و تأثیر اساسی داشته باشند زیرا توجه به مساجد جزو تفکر اولیه انقلاب اسلامی است و این توجه و دقت در شکوه و اقتدار نظام ما تأثیر شگرفی داشته است.

رشید اظهار داشت: ساماندهی مساجد، ارتباط مستمر با قشر جوان، نظم و دقت در اقامه نماز در وقت فضیلت و بدون تاخیر، مطالعه و به روز بودن ائمه جمعه و جماعات و استفاده از تکنولوژی‌های روز از جمله مباحث مهمی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره با ساماندهی مساجد استان گفت: هر چند ساخت مسجد در مراکز مورد نیاز بسیار ضروری است اما تعدد مساجد راهگشای مشکل نیست، از این رو باید با ساماندهی مساجد از خدشه‌ دار شدن شکوه، عظمت و وحدت مردم و گرایش به سلایق قومی و قبیله‌ ای جلوگیری کرد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مساجد همواره در رأس امور هستند، گفت: باید با برنامه‌ ریزی دقیق و مدیریت واحد از هر نوع موازی ‌کاری در امور مساجد جلوگیری زیرا مدیریت‌های چندگانه سبب هدررفت انرژی می ‌شود.

در این مراسم از 13 نفر از فعالان مساجد خراسان جنوبی اعم از امام جماعت، فرماندهان پایگاه‌های بسیج، مدیران کانونهای فرهنگی هنری و خادمان مساجد تقدیر شد.