نرخ سرویس مدارس کرج 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر در کرج، عزیزالله علی شیری ظهر شنبه در دومین جلسه ستاد ساماندهی سرویس مدارس کرج که در محل تاکسیرانی این منطقه برگزار شد افزود: نرخ سرویس مدارس کرج در سال تحصیلی 90-89 توسط شورای اسلامی شهر تصویب شده است.

وی با اشاره به روند تعیین نرخ سرویس مدارس به تصمیم گیری کارشناسان موضوع ماده 18 آیین نامه سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: میزان وجه دریافتی بر حسب کیلومتر و بر اساس جدول نرخ گذاری تعیین شده است.

این مسئول با تاکید بر نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان سرویس مدارس خاطرنشان کرد: این اقدام نقش به سزایی در ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان ایفا می کند.

وی از تربیت، نظارت، امنیت و اجرا به عنوان چهار فاکتور مهم و لازم در زمینه ساماندهی و خدمات بهینه سرویس مدارس یاد و عنوان کرد: این مهم جز با همکاری همه جانبه و تعامل با کارگروه ماده 18 آیین نامه سرویس مدارس صورت نمی گیرد.

کارشناس انجمن اولیا و مربیان ناحیه یک آموزش و پروش تضمین امنیت و سلامت دانش آموزان را از دغدغه های مهم مسئولان آموزش و پرورش ذکر کرد و یادآور شد: برای تحقق این مهم باید صلاحیت فردی رانندگان همچنین صلاحیت خودروی آنان با دقت و حساسیت ویژه ای مشخص و تائید شود.

خدمات یک هزارو 790 سرویس مدرسه در سال تحصیلی گذشته

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرج نیز در این جلسه با ارائه آماری از عملکرد سرویس مدارس در سال تحصیل قبل، خدمات ارائه شده در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سال گذشته یک هزارو 790 خودرو در قالب سرویس مدارس عهده دار خدمات ایاب و ذهاب به دانش آموزان بودند.

سرهنگ سوری 60 درصد جابه جایی دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته را توسط خودرو های سواری بیان کرد و گفت: علاوه بر این هفت درصد جابه جایی ها توسط خودرو های ون و 10 درصد نیز توسط مینی بوس انجام شد.

وی از آمادگی پلیس راهور در خصوص فعالیت گشتهای ویژه سازمان مبنی بر نظارت بر نحوه عملکرد سرویسهای مدارس خبرداد.

سرهنگ علی سوری با تاکید بر داشتن مجوز قانونی برای فعالیت در بخش سرویس مدارس ضمن مهم برشمردن صلاحیت روحی و اخلاقی راننده تصریح کرد: امسال پلیس راهور د ربرخورد با متخلفین فاقد مجوز به صورت ویژه عمل می کند.

دومین جلسه ستاد ساماندهی سرویس مدارس کرج در حالی برگزار شد که تنها 20 روز تا بازگشایی مدارس باقی مانده این درحالیست که هنوز افراد واجد صلاحیت برای قبول سرویس مدارس تعیین نشده اند.

به گزارش خبرنگارمهر در کرج، طبق روال سالهای قبل این جلسه می بایست در دو نوبت و در ماه های فروردین و خرداد به نتیجه نهایی برسد در حالی طبق گفته کارشناسان کارگروه ستاد ساماندهی سرویس مدارس هنوز تعداد سرویسها و صلاحیت افراد و شرکتهای طرف قرارداد مشخص نشده است.

بر اساس گفته های کارشناسان انجمن اولیاء و مربیان نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شرکتهای علاقه مند به عقد قرارداد سرویسهای مدارس ابتدا باید به سازمان تاکسیرانی معرفی شوند تا طبق دستور العمل مجوز دریافت کنند و در این زمینه نیز اولویت با خودروهای سازمان تاکسیرانی است.