اعلام همبستگی مسلمانان روسیه با ملت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، راویل عین الدین رئیس شورای مفتی های روسیه در دیدار با محمود رضا سجادی سفیر ایران در روسیه و هیئت همراه ، گفت: روز قدس روز همبستگی جهانی با مردم مظلوم فلسطین است و امیدواریم بر اساس اتحاد و همبستگی مسلمانان و به ویژه در سایه اتحاد کشور های اسلامی قدس شریف و فلسطین از اشغال خارج شود .

عین الدین با یادآوری اینکه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی برای حمایت جهانی از مسئله فلسطین به عنوان روز قدس تعیین کرد، تصریح کرد: این روز متعلق به جامعه بشری و همه مسلمانان است و مسلمانان فدراسیون روسیه از آرمان های ملت مظلوم فلسطین حمایت می کند.

محمود رضا سجادی سفیر ایران در روسیه ضمن قدردانی از تحرک و مشارکت شورای مفتیان و مسلمانان فدراسیون روسیه در برگزاری هر چه باشکوه مراسم روز قدس تصریح کرد: قطعا هم صدایی و وحدت ارزشمند میان مسلمانان جهان و نیز مسلمانان روسیه با امت اسلامی و فلسطینیان مظلوم نوید بخش آزادی هر چه سریعتر قدس شریف و سرزمین های اشغالی از چنگال صهیونیست های جنایتکار است .

هیئت همراه پس از این دیدار، به اتفاق امام جمعه مسکو ، در مسجد جامع مسکو و در میان هزاران نمازگزار حضور یافته وخطبه ها و نماز وحدت بخش جمعه را با ابراز حمایت از ملت فلسطین اقامه کردند.

در روسیه بیش از 25 میلیون مسلمان سکونت دارند اسلام بعنوان مذهب دوم رسمی کشور فدراسیون روسیه محسوب می شود.