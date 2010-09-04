به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون معینی در تحلیل فنی خود از دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل چین گفت: بازیکنان تیم ملی در نیمه اول در ارائه کارهای تیمی و وظایف فردی موفق بودند و به همین دلیل این نیمه با برتری ایران به پایان رسید. در نیمه دوم با توجه به فشار چین و همچنین در نظر گرفتن اینکه ما در خارج از خانه بازی می کردیم، شخصیت تیمی بالایی از سوی بازیکنان به نمایش درآمد.

معینی اضافه کرد: به نظر من در کل، تیم ملی هماهنگ‌تر شده و افشین قطبی تا حدود زیادی به ترکیب اصلی تیم ملی دست یافته است.



وی در ارزیابی بازیکنان پست‌های مختلف تیم ملی گفت: مهدی رحمتی دیروز ستاره بازی بود و روز خوبی را پشت سر گذاشت. در خط دفاع البته هنوز نیاز به تمرکز بیشتری داریم. در جای گیری در شرایط مختلف مواقعی که تیم مقابل از جناحین حمله می کند و هماهنگی در سمت راست دفاع ما خصوصا وقتی که توپ را از دست می دهیم بعضا دچار مشکلاتی می شویم. فضای این جناح باید پوشش بهتری پیدا کند و اجازه ارسال توپ از جناحین را به حریف ندهیم و علاوه بر این فشار ما در منطقه دفاعی باید کاملا تحت کنترل باشد.



معینی در ادامه با اشاره به هماهنگی خط دفاع و هافبک تیم ملی گفت: هماهنگی میان خط دفاع و میانی حریف را مجبور به بازی رو به عقب می کند، اتفاقی که دیروز در 60 دقیقه اول بازی افتاد اما در کل انسجام تیمی ما بهتر شده و خط میانی پرتحرک و خوبی را مقابل تیم چین شاهد بودیم. ضمن اینکه حفظ توپ تیم ما از نظر بازیسازی و حمله سریع شکل بهتری پیدا کرده است.

کارشناس فوتبال کشور در ادامه تحلیل فنی خود تصریح کرد: کنترل و نبض بازی نسبت به بازیهای گذشته بهتر شده و اینکه تیم ملی می تواند شکل حمله ای را حفظ کند و با درایت بیشتری کارکند امیدوار کننده است. اینکه تیم ملی توانست بازی را کنترل کند و بازی را 2 بر صفربه نفع خود به پایان برساند.



معینی درباره خط حمله تیم ملی گفت: استفاده از غلامی تحرک خوبی به خط حمله تیم ملی بخشیده بود تا وی در کنار غلامرضا رضایی و خلعتبری بتواند خط حمله زهرداری را تشکیل دهد. البته با توجه به اینکه هافبک‌های پوششی در فوتبال دنیا نقش برجسته‌ای پیدا کرده‌اند، آندرانیک تیموریان دیروز در کنار نکونام به خوبی توانست نقش بازیگردانی و موقعیت سازی را ایفا کند و بهترین بازیکن زمین هم تبدیل شود.