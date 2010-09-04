سئوال 15 نماینده از متکی درباره ویزای اتباع اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی بیغش دراین باره اظهار داشت: اتباع اروپایی بدون مجوز تا فرودگاه امام خمینی می آیند و در آنجا برای مدت 15 روز ویزا دریافت می کنند.

وی که یکی از 15 نماینده سئوال کننده است، تصریح کرد: این مسئله در شرایطی است که بسیاری از ایرانیان برای دریافت ویزا در کشورهای اروپایی و سایر کشورها با مشکلات زیادی روبرو هستند.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: از این رو از وزیر امور خارجه خواستیم برای پاسخگویی در این رابطه و اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با این مشکل در کمیسیون حضور یابد.