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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

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سئوال 15 نماینده از متکی درباره ویزای اتباع اروپایی

سئوال 15 نماینده از متکی درباره ویزای اتباع اروپایی

وزیرامور خارجه برای پاسخگویی به سوال 15 نماینده درخصوص دلایل و چگونگی صدور ویزا برای اتباع اروپایی در هنگام ورود به فرودگاه امام خمینی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حضور می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی بیغش دراین باره اظهار داشت: اتباع اروپایی بدون مجوز تا فرودگاه امام خمینی می آیند و در آنجا برای مدت 15 روز ویزا  دریافت می کنند.

وی که یکی از 15 نماینده سئوال کننده است، تصریح کرد: این مسئله در شرایطی است که بسیاری از ایرانیان برای دریافت ویزا در کشورهای اروپایی و سایر کشورها با مشکلات زیادی روبرو هستند.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: از این رو از وزیر امور خارجه خواستیم برای پاسخگویی در این رابطه و اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با این مشکل در کمیسیون حضور یابد.
کد مطلب 1145377

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