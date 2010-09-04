آقاخانی که در حال حاضر کارگاه کارگردانی تئاتر را در شهر بیرجند برگزار می‌کند در این باره به خبرنگار مهر گفت: دوره آموزش کارگردانی تئاتر در شهر بیرجند رو به پایان است و کار عملی که با حضور هنرجویان حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای و نوآموز بیرجند کارگردانی شده به عنوان بخش عملی کارگاه، نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" است. این نمایش از عید سعید فطر اجرای عمومی خود را آغاز و تا سقف یک ماه در شهر بیرجند اجرا می‌شود.



وی با اشاره به حضور 38 بازیگر در اجرای این نمایش افزود: مدیران تئاتر استان ظاهرا برنامه‌هایی هم برای سفرهای استان "رودکی، جادوگر واژگان سبز" و اجرای آن در شهرها و استان‌های همجوار تدارک دیده‌اند که امیدوارم محقق شود. این نمایش برای هنرجویان تجربه متفاوت و جذابی است و امیدوارم به نتیجه خوبی ختم شود.



سرپرست گروه تئاتر "پوشه" با اشاره به حضور طراح صحنه، آهنگساز و طراح پوستر و بروشور این گروه تئاتری در تولید و اجرای نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" گفت: سایر عوامل یعنی کلیه بازیگران و عوامل پشت صحنه جز موارد یاد شده از اهالی تئاتر بیرجند اعم از حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای و نوآموز هستند. من به بهانه این دوره یک ماهه که در بیرجند بودم و با تجربه‌ای که با کارگردانی "رودکی، جادوگر واژگان سبز" به دست آمد گروهی را شکل دادم که با نام گروه تئاتر "پوشه" شاخه بیرجند شناخته خواهد شد.



آقاخانی ادامه داد: با تشکیل این شاخه از گروه تئاتر "پوشه" بعد از ترک بیرجند می‌توانم روی فعالیت‌های تئاتری دوستان نظارت داشته باشم تا این دوستان بعد از اجرای نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" به رخوت سنتی فرو نروند و تداوم در آثارشان وجود داشته باشد. سایتی که برای این گروه راه‌اندازی می‌شود جزو پیوندهای سایت گروه تئاتر "پوشه" خواهد شد تا برای علاقمندان قابل رویت باشد.



نمایش "رودکی، جادوگر واژگان سبز" نوشته و کارگردانی ایوب آقاخانی ساعت 19 در سالن "علامه فرزان" اداره‌ کل ارشاد خراسان جنوبی در شهر بیرجند به صحنه می‌رود.