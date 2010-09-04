شیراز قابلیت تبدیل شدن به قطب صنعت چاپ کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی ظهر شنبه در همایشی که به مناسبت روز صنعت چاپ در مجموعه فرهنگی و هنری حافظ شیراز برگزار شد، افزود: صنعت چاپ در کشور تاریخچه و قدمت طولانی دارد اما همانند دیگر رشته ها و تخصصها همگام با توسعه هر لحظه پیشرفت کرده است.

وی گفت: صنعت چاپ نیز از این توسعه و پیشرفت بی نصیب نمانده و در استان فارس توانسته این گسترش و فناوری را در کارهای خود نشان دهد و موفقیتهای چشم گیری را به دست آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس خاطرنشان کرد: به منظور حل مشکلات چاپخانه داران به زودی اتحادیه چاپخانه داران افتتاح می شود تا فعالیتها و کارهای فعالین این بخش به سرعت و به صورت مستقل پیگیری و حل شود.

طبیعی اضافه کرد: با همکاری پارک سرمایه گذاری در استان و همکاری چاپخانه داران می توان شهرک چاپ و نشر کشور را در فارس احداث کرد.

در ادامه معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیزاز مدیران بازرگانی خواست تا نسبت به افتتاح اتحادیه چاپخانه داران فارس هرچه سریعتر اقدام کند.

احمد رضا نداف با اشاره به پیگیری خروج بحث چاپ از استان نیز گفت: با نامه نگاری به استاندار و ابلاغ آن به ادارات دولتی، تمامی ارگانهای دولتی باید فعالیت های چاپی خود را در داخل استان انجام دهند.

در پایان این همایش از چاپخانه داران برتر استان فارس تجلیل شد. همچنین در این همایش چاپخانه داران با روش های نوین و آخرین توسعه های صنعت چاپ آشنا شدند.