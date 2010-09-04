صدور یک میلیارد فوت مکعب گاز به بحرین/ ساخت خط لوله جدید در خلیج فارس

جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران با بحرین برای صادرات گاز طبیعی، گفت: مذاکرات وزیران نفت و انرژی ایران و بحرین هفته گذشته به میزبانی وزارت نفت در تهران برگزار شد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه در این مذاکرات درخواست بحرین برای خرید گاز و تامین انرژی نیروگاههای برق این کشور مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای صادرات گاز به این همسایه حاشیه جنوبی خلیج فارس اعلام آمادگی کرده است.

معاون وزیر نفت از توافق مسئولان دو کشور برای تشکیل کارگروه های مشترک فنی، عملیاتی و حقوقی به منظور نهایی کردن مذاکرات فروش گاز خبر داد و یادآور شد: بر اساس توافق انجام شده، مقرر شده است پس از پایان ماه مبارک رمضان اولین نشست مشترک گازی کارشناسان دو کشور به میزبانی شرکت ملی گاز ایران در تهران برگزار شود.

وی در خصوص قیمت فروش گاز طبیعی به بحرین اظهارداشت: توافق اولیه در این رابطه حاصل شده و قرار است با برگزاری کارگروه‌های مختلف موضوع قیمت فروش گاز نهایی شود.

آمادگی بحرین برای خرید یک میلیارد فوت مکعب گاز از ایران

اوجی در ادامه در خصوص میزان درخواست بحرین برای خرید گاز طبیعی از ایران گفت: قرار شده است گاز مورد نیاز این کشور در 2 فاز تامین شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در فاز اول روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز به بحرین صادر می شود، تبیین کرد: در صورت توافق نهایی، در فاز دوم روزانه تا سقف یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی به بحرین صادر می شود.

ساخت خط لوله گاز تهران - منامه در خلیج فارس

به گزارش مهر، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این سئوال مهر که گاز طبیعی از مسیر خط لوله یا محموله های ال.ان.جی به بحرین صادر خواهد شد؟ بیان کرد: بر اساس توافق انجام شده، قرار است گاز از مسیر خطوط لوله زیر دریایی در خلیج فارس به بحرین صادر شود.

وی با یادآوری اینکه در صورت توافق گازی دو طرف امکان ایجاد انشعابی از خط لوله ششم سراسری تا ساحل و سپس انتقال آن از مسیر خطوط لوله زیر دریایی تا بحرین وجود دارد، تاکید کرد: پیش بینی می کنیم با برگزاری کارگروه های مشترک گازی، توافق نهایی در تمامی موارد حاصل شود.

به گزارش مهر، سید مسعود میرکاظمی و عبدالحسین بن علی میراز وزیران نفت و انرژی ایران و بحرین هفته گذشته در نشستی مشترک آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی به این همسایه جنوبی ایران در خلیج فارس را مورد بررسی قرار دادند.

بحرین یکی ازمشتریان گاز ایران است که از شهریور ماه سال 1386 تاکنون 6 جلسه مشترک کاری با طرف بحرینی در تهران و منامه تشکیل شده است.

در همین حال، در ماههای اخیر مذاکراتی سه جانبه گازی بین ایران، روسیه و بحرین برای توسعه برخی از فازهای پارس جنوبی انجام شده که این مذاکرات تاکنون نتایجی به همراه نداشته است.