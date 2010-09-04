به گزارش خبرگزاری مهر، آرش پژمان دبیر اجرایی این همایش گفت: دعوت به مشارکت نهادهای مسئول در حوزه اسنادی با هدف آشنایی آنها با یکدیگر و ایحاد فرآیندهای ارتباطی، گام اول این همایش در دوره های قبل بود اما با گذشت زمان، برخی از این سازمان‌ها گوی سبقت را از دیگران ربودند و درصدد ایفای نقش در جریان ارائه اسناد دفاع‌مقدس برآمده‌اند که این امر نیز از برکات همایش پژوهشی دفاع‌مقدس است.

وی ادامه داد: در حاشیه پنجمین همایش پژوهشی اسناد دفاع‌مقدس، نمایشگاه تخصصی اسناد این حوزه با مشارکت سازمان‌های مرتبط برگزار و اسناد ویژه‌ای رونمایی و معرفی خواهند شد.

دبیر اجرایی این همایش پژوهشی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که همایش پژوهشی اسناد دفاع‌مقدس و نمایشگاه اسناد، از فرصتهای طلایی برای مسئولان و پژوهشگران باشند.

پنجمین همایش پژوهشی "اسناد دفاع‌مقدس" 27 و 28 شهریور به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع‌مقدس در ساختمان گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

