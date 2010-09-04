اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دومین دوره مسابقات باشگاهی تنیس روی میز جام رمضان، یادواره نیما مسرت در یزد برگزار می‌شود.

این مسابقات از امروز تا 15 شهریورماه در محل مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد برگزار می‌شود.

نیما مسرت از هنرمندان عرصه تئاتر و نمایش استان یزد بود که سال گذشته بر اثر حادثه برق گرفتگی به همراه همسرش در سن جوانی جان خود را از دست دادند.

اعلام مسابقات شطرنج کارکنان دولت شهرستان یزد

مسابقات شطرنج کارمندان دولت شهرستان یزد با حضور 24 شرکت‌کننده پس از پایان هفت دور به پایان رسید. این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در خانه شطرنج بلوار امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

در پایان این رقابتها، حبیب ‌الله تقی ‌پور از آموزش و پرورش با شش امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و رضا نجف‌ ‍زاده از دارایی و هانی زارع از بانک ملی هر دو با پنج امتیاز و پوئن شکنی 30 و 27.5 به ترتیب به مقامهای دوم و سوم نائل شدند.

سرپرستی این مسابقات بر عهده امیرحسین صلحی‌ زاده رئیس هیئت شطرنج شهرستان یزد و داوری آن بر عهده منصور دهقانی و منشی‌ گری این مسابقات را محسن صمصامی بر عهده داشتند.

کسب مقام نخست تیمی مسابقات پینگ ‌پنگ توسط تامین اجتماعی یزد

مسابقات پینگ ‌پنگ کارکنان دولت شهرستان یزد به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در محل سالن شهید مدیری مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد با حضور هشت تیم از ادارات تامین اجتماعی، آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد، خدمات درمانی، بانک ملی، راه و ترابری، استانداری، کمیته امداد و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

این تیمها در دو گروه چهار تیمی به صورت دوره‌ ای به رقابت پرداختند که پس از انجام مسابقات پینگ ‌پنگ در مرحله مقدماتی از هر گروه دو تیم به مرحله بعد راه یافتند و پس از مسابقه در مرحله حذفی، تیم تامین اجتماعی به مقام نخست، تیم آموزش و پرورش به مقام دوم، تیم خدمات درمانی به مقام سوم و تیم بانک ملی به مقام چهارمی این رقابت‌ها دست یافتند.

همچنین در مسابقات انفرادی نیز ورزشکاران در یک جدول حذفی به رقابت پرداختند که علی‌اکبر جعفری‌نژاد از تامین اجتماعی، محمدعلی حاجی بلوری از آموزش و پرورش، جلال حسنی از تامین اجتماعی و دکتر محسن محمودیان از خدمات درمانی به ترتیب به مقام‌های اول تا چهارم این دوره از رقابت‌ها دست یافتند.

درخشش کارمندان استانداری یزد در مسابقات دو و میدانی

مسابقات دو صحرانوردی کارمندان دولت شهرستان یزد به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در استادیوم شهید نصیری با حضور 18 دونده برگزار شد.

این مسابقات در سه رده سنی برگزار شد که در پایان رقابتها در گروه سنی 20 تا 30 سال در مسافت دو هزار متر، هادی خبری با ثبت رکورد 7.46 دقیقه از استانداری مدال طلا، احمد زارع و هادی ملانوری از تامین اجتماعی و استانداری به طور مشترک به ثبت رکورد 8.10 به مدال نقره و مرتضی دهقان از راه و ترابری با ثبت رکورد 9.25 دقیقه به مدال برنز دست یافتند.

در گروه سنی 30 تا 40 سال در مسافت 1500 متر، حسین کهدویی از استانداری با ثبت رکورد 6.10 دقیقه، حمیدرضا روستایی با ثبت رکورد 6.36 دقیقه و سیدحسن حسینی با ثبت رکورد 7.55 دقیقه به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

همچنین در رده سنی 40 تا 50 سال در مسافت هزار متر نیز حسن رضایی از آموزش و پرورش با ثبت رکورد 3.50 دقیقه، مصطفی دوست ‌گل از آموزش و پرورش با ثبت رکورد 3.51 دقیقه و علیرضا خساره از نیروی انتظامی با ثبت رکورد 4.23 دقیقه سکوهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.