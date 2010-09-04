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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

دوشنبه در مسکو؛

روسیه و رژیم اسرائیل توافقنامه همکاری نظامی امضا می کنند

روسیه و رژیم اسرائیل توافقنامه همکاری نظامی امضا می کنند

یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه با اشاره به سفیر "ایهود بارارک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به این کشور در روز دوشنبه از امضای توافقنامه همکاری نظامی دوجانبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ششم سپتامبر (دوشنبه) به مسکو سفر کرده و با  "آناتولی سردیکف" وزیر دفاع روسیه دیدار می کند.

بر این اساس، در این دیدار توافقنامه همکاری های نظامی از سوی باراک و سردیکف امضا خواهد شد.

گفته می شود در سفر دو روزه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به روسیه توسعه همکاری های نظامی میان مسکو و تل آویو پایه و اساس حقوقی پیدا خواهد کرد.

بر این اساس، گفتگوهای این هفته میان تل آویو و مسکو بر جنبه فنی همکاری های نظامی تمرکز خواهد داشت.

این اولین سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به روسیه به شمار می رود و گفته می شود باراک در دیدار با مقامات کرملین درباره موشکهای کروز مافوق صوت و مناسبات مسکو با کشورهای عرب خاورمیانه نیز بحث و رایزنی می کند.

کد مطلب 1145385

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