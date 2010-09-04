روسیه و رژیم اسرائیل توافقنامه همکاری نظامی امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ششم سپتامبر (دوشنبه) به مسکو سفر کرده و با "آناتولی سردیکف" وزیر دفاع روسیه دیدار می کند.

بر این اساس، در این دیدار توافقنامه همکاری های نظامی از سوی باراک و سردیکف امضا خواهد شد.

گفته می شود در سفر دو روزه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به روسیه توسعه همکاری های نظامی میان مسکو و تل آویو پایه و اساس حقوقی پیدا خواهد کرد.

بر این اساس، گفتگوهای این هفته میان تل آویو و مسکو بر جنبه فنی همکاری های نظامی تمرکز خواهد داشت.

این اولین سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به روسیه به شمار می رود و گفته می شود باراک در دیدار با مقامات کرملین درباره موشکهای کروز مافوق صوت و مناسبات مسکو با کشورهای عرب خاورمیانه نیز بحث و رایزنی می کند.