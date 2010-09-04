وزیر کار آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر امور کار و اجتماعی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری را که در هفتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی حفاظت فنی در 13 ماده تدوین شده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

این آئین نامه دارای 2 فصل است که در فصل اول تعاریف مربوطه تدوین شده و فصل دوم تحت عنوان مقررات لزوم رعایت ماده 13 قانون کار از ناحیه مقاطع دهنده، چگونگی اخذ صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از سوی پیمانکاران و تهیه دستورالعمل اجرایی مربوطه، چگونگی انتخاب پیمانکاران از سوی کارفرما جهت انجام کار، شرایط مندرج در عقد قرار داد مفاد بین طرفین پیمان از نظر رعایت اصول و موازین ایمنی، لزوم نظارت کارفرما بر عملکرد ایمنی پیمانکاران و چگونگی اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز در زمینه های ایمنی است.

همچنین چگونگی مسئولیت بین کارفرما با پیمانکار، پیمانکار اصلی با پیمانکاران دیگر و یا صاحب کار با پیمانکاران مختلف و نیز لزوم ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار از سوی پیمانکاران به کارفرما و رعایت تبصره 1 ماده 95 قانون کار، از دیگر موارد مندرج در فصل دوم آئین نامه است که با اجرای آن شاهد ارتقای سطح ایمنی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور خواهیم بود.