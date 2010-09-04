به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین رده بندی منتشر شده تیراندازان در سایت فدراسیون جهانی تیراندازی مهلقا جام بزرگ تیرانداز 18 ساله کشورمان موفق شد با دو پله صعود نسبت به رنکینگ قبلی در رده هفتم جهان بایستد.

این تیرانداز کشورمان چندی پیش با کسب عنوان پنجم رقابتهای بین المللی سیدنی استرالیا در رده بندی جهانی عنوان نهم را در رشته تفنگ بادی 10 متر از آن خود کرد اما بعد از برگزاری مسابقات قهرمانی تیراندازی جهان و انتخابی المپیک در آلمان با دو پله صعود جایگاه خود را در بین 10 نفر برتر جهان تثبیت کرد و عنوان تیرانداز آمریکایی را از آن خود کرد.

تمامی 10 تیرانداز برتر جهان در این ماده از ورزشکاران با سابقه 10 سال حضور حرفه ای در میادین تیراندازی هستند و حضور جام بزرگ تیرانداز جوان کشورمان در بین این تیراندازان موفقیت بزرگی محسوب می شود.

در آخرین رده بندی منتشر شده سایت فدراسیون جهانی تیراندازی در ماده تفنگ بادی 10 متر زنان دو تیرانداز چین در رده اول و دوم جای دارند. دو ورزشکار آلمان سوم و چهارم هستند. تیرانداز ایتالیا و کرواسی پنجم و ششم بوده و نماینده ایران عنوان هفتم را از آن خود دارد. تیراندازانی از کشورهای آلمان، آمریکا و چک نیز در رده هشتم تا دهم قرار گرفته اند.