علی کلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به اینکه سریال “ پیک راستان آخرین ” مراحل مونتاژ، موسیقی و صداگذاری را پشت سر گذاشته اظهار داشت: این سریال به تهیه‌کنندگی اکبر خواجویی با بهره‌گیری از بازیگران اصفهانی به زودی از یکی از شبکه‌های سراسری به روی آنتن خواهد رفت .

وی افزود: این سریال لهجه اصفهانی به طور صحیح به مردم ایران معرفی می‌کند .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان با اشاره به اینکه سریال‌هایی که در اصفهان ساخته شده هنرمندان خوبی را به ایران معرفی می‌کند، تصریح کرد: حامد کمیلی با نقش‌آفرینی در سریال "نقش جهان" به یکی از هنرمندان سرشناس سینما و تلویزیون تبدیل شد .

کلباسی بودجه صدا و سیمای مرکز اصفهان را برای ساخت سریال بسیار محدود دانست و بیان داشت: مرکز اصفهان سالانه یک‌هزار و 400 ساعت تعهد تولید دارد که در برخی مواقع این تولیدات به دوهزار ساعت نیز می‌رسد که تقریبا نزدیک به یک‌درصد آن به ساخت سریال مربوط می‌شود .

وی ادامه داد: از سازمان‌های دولتی مختلفی تا کنون درخواست شده تا در زمینه ساخت سریال‌ها مشارکت نمایند و بودجه‌ای را در اختیار صدا و سیما قرار دهند .

مدیر کل سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: در این ارتباط تا کنون استقبالی از جانب دیگر ارگانها نشده و با بودجه فرهنگی که رئیس جمهور در نظر گرفته سریال‌های فاخری پیشنهاد داده و در صورتی که بودجه آن تصویب شود صدا و سیما اصفهان با هنرمندان خود به ساخت آن اقدام خواهد کرد.

کلباسی به ساخت سریال زندگی علامه مجلسی در صدا و سیمای مرکز اصفهان اشاره کرد و گفت: ایشان خدمات بزرگی را به مذهب شیعه داشته‌ و درصددیم تا این سریال به زودی به تهیه کنندگی طباطبایی ساخته شود .

وی با اشاره به اینکه صحبت‌‌هایی شده که این سریال را شهریار بحرانی کارگردانی کنند، اظهار داشت: فیلمنامه این سریال را دو نفر از توانمندترین فیلمنامه نویسان ایران بر عهده دارند و بودجه بسیاری نیز برای آن در نظر گرفته شده است .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان همچنین از ساخت سریال "خورشید اردهال" در صدا و سیمای مرکز اصفهان خبر داد و گفت: در این ارتباط قبلا با جواد شمقدری صحبت شده بود تا این سریال را کارگردانی کند اما به دلیل انتخاب وی برای معاونت سینمایی وزارت ارشاد حضور وی منتفی شد .

کلباسی ادامه داد: موضوع این سریال در رابطه با مشهد اردهال کاشان است .

وی با بیان اینکه ساخت سریال "بانو مجتهده امین" نیز در حال بررسی است، اظهار داشت: عوامل این سریال نیز کاملا اصفهانی هستند .