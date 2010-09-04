علی کلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به اینکه سریال “پیک راستان آخرین” مراحل مونتاژ، موسیقی و صداگذاری را پشت سر گذاشته اظهار داشت: این سریال به تهیهکنندگی اکبر خواجویی با بهرهگیری از بازیگران اصفهانی به زودی از یکی از شبکههای سراسری به روی آنتن خواهد رفت.
وی افزود: این سریال لهجه اصفهانی به طور صحیح به مردم ایران معرفی میکند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان با اشاره به اینکه سریالهایی که در اصفهان ساخته شده هنرمندان خوبی را به ایران معرفی میکند، تصریح کرد: حامد کمیلی با نقشآفرینی در سریال "نقش جهان" به یکی از هنرمندان سرشناس سینما و تلویزیون تبدیل شد.
کلباسی بودجه صدا و سیمای مرکز اصفهان را برای ساخت سریال بسیار محدود دانست و بیان داشت: مرکز اصفهان سالانه یکهزار و 400 ساعت تعهد تولید دارد که در برخی مواقع این تولیدات به دوهزار ساعت نیز میرسد که تقریبا نزدیک به یکدرصد آن به ساخت سریال مربوط میشود.
وی ادامه داد: از سازمانهای دولتی مختلفی تا کنون درخواست شده تا در زمینه ساخت سریالها مشارکت نمایند و بودجهای را در اختیار صدا و سیما قرار دهند.
مدیر کل سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: در این ارتباط تا کنون استقبالی از جانب دیگر ارگانها نشده و با بودجه فرهنگی که رئیس جمهور در نظر گرفته سریالهای فاخری پیشنهاد داده و در صورتی که بودجه آن تصویب شود صدا و سیما اصفهان با هنرمندان خود به ساخت آن اقدام خواهد کرد.
کلباسی به ساخت سریال زندگی علامه مجلسی در صدا و سیمای مرکز اصفهان اشاره کرد و گفت: ایشان خدمات بزرگی را به مذهب شیعه داشته و درصددیم تا این سریال به زودی به تهیه کنندگی طباطبایی ساخته شود.
وی با اشاره به اینکه صحبتهایی شده که این سریال را شهریار بحرانی کارگردانی کنند، اظهار داشت: فیلمنامه این سریال را دو نفر از توانمندترین فیلمنامه نویسان ایران بر عهده دارند و بودجه بسیاری نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان همچنین از ساخت سریال "خورشید اردهال" در صدا و سیمای مرکز اصفهان خبر داد و گفت: در این ارتباط قبلا با جواد شمقدری صحبت شده بود تا این سریال را کارگردانی کند اما به دلیل انتخاب وی برای معاونت سینمایی وزارت ارشاد حضور وی منتفی شد.
کلباسی ادامه داد: موضوع این سریال در رابطه با مشهد اردهال کاشان است.
وی با بیان اینکه ساخت سریال "بانو مجتهده امین" نیز در حال بررسی است، اظهار داشت: عوامل این سریال نیز کاملا اصفهانی هستند.
مدیرکل سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: در صورت تصویب بودجه این سریالها برای ساخت آن در اصفهان اقدام میشود.
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