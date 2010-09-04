مواد بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده فردا بررسی می شوند

حجت الاسلام علی شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده به دلیل موضوع آن که مسائل خانواده است حساسیت خاصی دارد گفت: طبیعتا به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به مواد این لایحه حساسیت دارند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با برخی مواد این لایحه بحث ها و ابهاماتی مطرح و در نهایت برای بررسی بیشتر این مواد به کمیسوین قضایی ارجاع شد.

وی اظهار داشت: قرار گذاشته ایم فردا یکشنبه بررسی مواد ارجاع شده از صحن به کمیسیون درباره لایحه حمایت از خانواده را در کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهیم.