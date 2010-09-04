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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

شاهرخی در گفتگو با مهر:

مواد بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده فردا بررسی می شوند

مواد بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده فردا بررسی می شوند

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبرداد که مواد بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده روز یکشنبه در این کمیسیون بررسی خواهند شد.

حجت الاسلام علی شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده به دلیل موضوع آن که مسائل خانواده است حساسیت خاصی دارد گفت: طبیعتا به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به مواد این لایحه حساسیت دارند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با برخی مواد این لایحه بحث ها و ابهاماتی مطرح و در نهایت برای بررسی بیشتر این مواد به کمیسوین قضایی ارجاع شد.

وی اظهار داشت: قرار گذاشته ایم فردا یکشنبه بررسی مواد ارجاع شده از صحن به کمیسیون درباره لایحه حمایت از خانواده را در کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهیم.

کد مطلب 1145397

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