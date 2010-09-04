1500 تن گوشت مرغ در قم توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر محمدی چهر قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: درراستای رفاه حال شهروندان در ماه مبارک رمضان، تمهیدات لازم توسط سازمان بازرگانی در خصوص تأمین اقلام مورد نیاز سبد خانوار در این ایام صورت گرفت، که یکی از این تمهیدات تأمین و توزیع روزانه 50 تن گوشت مرغ با قیمت مصوب در سطح استان است.



وی افزود: از آغاز طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان تا کنون این میزان گوشت مرغ با قیمت حداکثر 3 هزار تومان دراختیار شهروندان قرار گرفته است و در نتیجه هم اکنون شاهد تعادل در بازار فروش هستیم‌.



معاون بازرگانی داخلی با بیان اینکه توزیع کالاهای مصرفی در ماه مبارک رمضان بدون هیچگونه نگرانی وکمبودی صورت می‌گیرد افزود: از زمان اجرای طرح تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان که از تاریخ 28 تیرماه آغاز شده تا کنون علاوه بر توزیع گوشت مرغ، 77 تن برنج و20 تن گوشت منجمد با قیمت یارانه‌ای در سطح استان توزیع شده است.



وی خاطر نشان کرد: جهت رفاه حال شهروندان علاوه بر توزیع گوشت قرمز منجمد، تمهیداتی نیز اندیشیده شده است که 100 تن گوشت گرم وارداتی از سیستان و بلوچستان در سطح استان توزیع شود.



محمدی چهر در ادامه به طرح فروش فوق العاده فروشگاه منتخب در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان در ماه مبارک رمضان 40 مغازه در سطح استان به عنوان واحد منتخب در نظر گرفته شدند که اقلام مورد نیاز سبد خانواررا با 15 الی 20 درصد تخفیف در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.



وی در پایان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در خصوص طرح ویژه تنظیم بازار ماه رمضان مراتب را از طریق تماس با تلفن 124 (ستاد خبری معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی ) جهت پیگیری وجلوگیری از تخلفات گزارش دهند.

