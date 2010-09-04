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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

در دوازدهمین دوره کتاب فصل؛

"تذکره تحفه سامی" شایسته تقدیر شد

یزد - خبرگزاری مهر: کتاب تذکره تحفه سامی، تالیف سام میرزا صفوی با تصحیح استاد احمد مدقق یزدی از بین پنج هزار و 887 عنوان کتاب در دوازدهمین دوره کتاب فصل در بخش متون قدیمی، شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسئول انتشارات هومان ظهر امروز در این زمینه در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: در این دوره از جایزه کتاب فصل، پنج هزار و 887 عنوان کتاب از آثار منتشر شده زمستان 1388 ارزیابی شد که از این تعداد فقط 230 اثر برای مرحله دوم داوری انتخاب شد و از این تعداد نیز تنها 57 عنوان کتاب در مرحله نهایی به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شد که کتاب تذکره تحفه سامی نیز از آن جمله است.

فاطمه توکلی خاطرنشان کرد: کتاب تذکره محمدطاهر نصرآبادی با تصحیح استاد احمد مدقق یزدی نیز در سال 1379 به عنوان کتاب سال دانشگاهی کشور برگزیده شده بود.

وی ادامه داد: سام میرزا صفوی، شاهزاده‌ای ادب ‌پرور، خوش ذوق و شاعر بوده و در کار هنر خط و نویسندگی نیز دست داشته است و زندگی ‌نامه شاعران و هنرمندان دوره اواخر تیموری و اوایل دوره صفوی از پایان قرن نهم تا پایان قرن دهم را همراه با گزیده شعر آنان با بهره‌ گیری از آگاهی و ذوق سرشار خود در این مجموعه گرد آورده است.

توکلی بیان داشت: سام میرزا صفوی بر خلاف برخی از تذکره نویسان، عفت و پاکدامنی را در بیان اشعار گویندگان کاملا مرعی داشته و از آوردن مضامین هزل و هجو خودداری کرده است و در حقیقت تحفه سامی نمای دیگری از موقعیت اجتماعی، هنری و فرهنگی دوره اول حکومت صفویان و شاید بتوان گفت مکمل تذکره نصرآبادی است.

وی با بیان اینکه دوازدهمین دوره جایزه کتاب فصل در تابستان امسال در سالن حوزه هنری برگزار شد، اظهار داشت: در این مراسم 57 اثر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شد و 18 عنوان کتاب در 17 گروه، برگزیده و 39 اثر شایسته تقدیر شدند.

توکلی ادامه داد: در میان آثار برگزیده، 9 اثر تالیف، شش ترجمه و سه تصحیح و از آثار شایسته تقدیر نیز، 24 اثر تالیف 12 ترجمه و سه اثر تصحیح است.

کد مطلب 1145399

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