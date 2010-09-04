"تذکره تحفه سامی" شایسته تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسئول انتشارات هومان ظهر امروز در این زمینه در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: در این دوره از جایزه کتاب فصل، پنج هزار و 887 عنوان کتاب از آثار منتشر شده زمستان 1388 ارزیابی شد که از این تعداد فقط 230 اثر برای مرحله دوم داوری انتخاب شد و از این تعداد نیز تنها 57 عنوان کتاب در مرحله نهایی به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شد که کتاب تذکره تحفه سامی نیز از آن جمله است.

فاطمه توکلی خاطرنشان کرد: کتاب تذکره محمدطاهر نصرآبادی با تصحیح استاد احمد مدقق یزدی نیز در سال 1379 به عنوان کتاب سال دانشگاهی کشور برگزیده شده بود.

وی ادامه داد: سام میرزا صفوی، شاهزاده‌ای ادب ‌پرور، خوش ذوق و شاعر بوده و در کار هنر خط و نویسندگی نیز دست داشته است و زندگی ‌نامه شاعران و هنرمندان دوره اواخر تیموری و اوایل دوره صفوی از پایان قرن نهم تا پایان قرن دهم را همراه با گزیده شعر آنان با بهره‌ گیری از آگاهی و ذوق سرشار خود در این مجموعه گرد آورده است.

توکلی بیان داشت: سام میرزا صفوی بر خلاف برخی از تذکره نویسان، عفت و پاکدامنی را در بیان اشعار گویندگان کاملا مرعی داشته و از آوردن مضامین هزل و هجو خودداری کرده است و در حقیقت تحفه سامی نمای دیگری از موقعیت اجتماعی، هنری و فرهنگی دوره اول حکومت صفویان و شاید بتوان گفت مکمل تذکره نصرآبادی است.

وی با بیان اینکه دوازدهمین دوره جایزه کتاب فصل در تابستان امسال در سالن حوزه هنری برگزار شد، اظهار داشت: در این مراسم 57 اثر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شد و 18 عنوان کتاب در 17 گروه، برگزیده و 39 اثر شایسته تقدیر شدند.

توکلی ادامه داد: در میان آثار برگزیده، 9 اثر تالیف، شش ترجمه و سه تصحیح و از آثار شایسته تقدیر نیز، 24 اثر تالیف 12 ترجمه و سه اثر تصحیح است.