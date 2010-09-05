مبارزات "مجاهد برازجانی" به مردم جنوب معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، حجت ‌الاسلام شامگاه شنبه ،عبدالرضا رستگار در نشست هماهنگی نخستین یادواره شهدای روحانیت در دشتستان افزود: حق آیت ‌الله مجاهد برازجانی مجتهد صاحب فتوا در دوران استعمارگران انگلیسی آنگونه که باید شناخته شود، شناخته نشده و گمنام مانده است .

وی اظهار داشت: رئیسعلی دلواری با فتوی و اشارات شیخ مجتهد مجاهد برازجانی راهی جنگ علیه استعماگران انگلیس می‌ شد و ایشان از پیروان واقعی این شیخ بزرگ بودند .

نماینده ولی ‌فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بر احیای نام این روحانی مبارز و مجتهد در استان بوشهر و نصب تندیس ایشان تاکید کرد.

رستگار در ادامه دشتستان را پیشتاز روحانیت مبارز در استان دانست، گفت: نثار 11 شهید روحانی استان از این شهرستان که در دفاع از ارزش‌ های انقلاب خون خود را نثار انقلاب کردند، گواه این ادعا است.

وی با بیان این که امروز پیشتازی در همه صحنه‌ ها متعلق به روحانیت است، گفت: جوانان امروز ما نمی ‌دانند که روحانی در خط مقدم حضور داشته است و امروز پیشتازی در صحنه‌ ها متعلق به روحانیت است که باید این امر در جامعه به ثمر بنشیند .

حجت‌ الاسلام حسن مصلح ، امام جمعه شهر برازجان نیز تاریخ تشیع و تاریخ اسلام را مملو از مبارزات روحانیت علیه ظلم و بی عدالتی حکومت‌ های شاهانه و زورگو خواند و روحانیت دشتستان را نیز همچون دوران دفاع مقدس پیشتاز در دفاع از ارزشهای انقلاب و اسلام دانست.